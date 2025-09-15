¡El Lobo va por todo! Gimnasia visita esta tarde a Agropecuario de Carlos Casares

Gimnasia y Esgrima visitará esta tarde a Agropecuario de Carlos Casares , por la fecha 31 de la Primera Nacional , con el objetivo de sumar tres puntos claves en su lucha por meterse en la final por el primer ascenso a la Primera División.

El Lobo de Ariel Broggi saltará a la cancha del estadio Ofelia Rosenzuaig a las 15.30 de este lunes, en un encuentro que será televisado por TyC Sports y que contará con el arbitraje de Daniel Alberto Zamora .

Gimnasia llega a este juego con el ánimo por las nubes tras la gran victoria del pasado domingo ante Gimnasia de Jujuy y, además, envalentonado por los resultados favorables del fin de semana . Es que cayeron, justamente, los jujeños (0-1 ante Nuevo Chicago) y Deportivo Morón (0-1 ante Temperley). Aunque también este domingo ganó Estudiantes de Río Cuarto (1 a 0 a Mitre) y se metió en la conversación.

El Lobo , si suma de a tres, podrá escaparse a esa cantidad de puntos del equipo cordobés y al mismo tiempo sacarle 5 al Lobo jujeño y 6 al Gallito, con 9 unidades en juego. Por eso, está claro, la importancia del resultado de hoy.

Agropecuario recibe al Mensana después de dos triunfos consecutivos y en franca levantada, con el goleador Alejandro Gagliardi encendido, y busca una victoria que le permita meterse en zona de clasificación.

El probable equipo del Lobo

Gimnasia no podrá contar para esta tarde con una de sus figuras, Facundo Lencioni. El ex volante de Belgrano de Córdoba no sólo llegó a las 5 amarillas, sino que también se desgarró y no estaba en condiciones físicas para jugar este partido, en caso de que hubiese podido hacerlo.

De esta manera, y de acuerdo a las prácticas de la semana, por Lencioni jugará Luciano Cingolani. Sería la única variante en el equipo titular.

¿Los once de Broggi? Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Cingolani, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Gastón Espósito; y Nicolás Ferreyra.

Mientras tanto, Agropecuario saldría a la cancha con: Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Enzo Aguirre; Nicolás Sánchez, Damián Lemos, Milton Ramos y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Alejandro Gagliardi.