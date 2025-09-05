Se empiezan a definir los clasificados al Reducido de la Primera Nacional: las aspiraciones del Lobo y Maipú

La Primera Nacional entra en una etapa decisiva y tanto el Lobo como Maipú serán protagonistas de partidos claves en busca de la final y el reducido.

El Lobo buscará un triunfo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy para recuperar la punta en la recta final del torneo de Primera Nacional.

La Primera Nacional entra en una etapa decisiva y los equipos mendocinos serán protagonistas de partidos claves para el futuro. Este domingo, el Lobo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para recuperar la punta, mientras que Maipú, en busca de posicionarse en el reducido, visitará al último de la tabla, Alvarado, en Mar del Plata.

De momento, Deportivo Madryn es el único equipo que ya tiene un lugar asegurado en el reducido matemáticamente, aunque Gimnasia y Esgrima, su homónimo jujeño y Atlanta, también podrían garantizar su lugar en esta fecha. Sin embargo, el gran objetivo de estos cuatro equipos es meterse de lleno en la final por el ascenso. En tanto, Maipú ocupa hoy el último lugar de clasificación en la Zona B, con tres puntos de ventaja sobre Los Andes.

El Lobo quiere recuperar la cima y jugar la final por el ascenso Este domingo, desde las 14:15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo mendocino tendrá un cruce con un condimento especial: de ganar, no solo recuperará la confianza tras la racha de tres encuentros sin victorias, sino que también superará a los jujeños en la tabla y quedará nuevamente en lo más alto de la Zona B a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular. Los blanquinegros, que prácticamente ya tienen asegurado su lugar en el reducido, tienen como objetivo jugar la final por el ascenso a Primera.

El conjunto dirigido por Ariel Broggi atraviesa una racha adversa, con dos caídas consecutivas ante Central Norte y Morón, sumado a un empate frente a Nueva Chicago, que encendieron las alarmas. Sin embargo, el Mensana se mantiene a tiro en la cima y sabe que este duelo directo es clave para devolverle la ilusión a sus hinchas.

Maipú intentará afianzarse en el reducido Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro Deportivo Maipú va por una victoria en Mar del Plata que le permita afianzarse en el reducido. Prensa Gimnasia y Tiro