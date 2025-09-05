Se empiezan a definir los clasificados al Reducido de la Primera Nacional: las aspiraciones del Lobo y Maipú
La Primera Nacional entra en una etapa decisiva y tanto el Lobo como Maipú serán protagonistas de partidos claves en busca de la final y el reducido.
La Primera Nacional entra en una etapa decisiva y los equipos mendocinos serán protagonistas de partidos claves para el futuro. Este domingo, el Lobo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para recuperar la punta, mientras que Maipú, en busca de posicionarse en el reducido, visitará al último de la tabla, Alvarado, en Mar del Plata.
De momento, Deportivo Madryn es el único equipo que ya tiene un lugar asegurado en el reducido matemáticamente, aunque Gimnasia y Esgrima, su homónimo jujeño y Atlanta, también podrían garantizar su lugar en esta fecha. Sin embargo, el gran objetivo de estos cuatro equipos es meterse de lleno en la final por el ascenso. En tanto, Maipú ocupa hoy el último lugar de clasificación en la Zona B, con tres puntos de ventaja sobre Los Andes.
Te Podría Interesar
El Lobo quiere recuperar la cima y jugar la final por el ascenso
Este domingo, desde las 14:15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo mendocino tendrá un cruce con un condimento especial: de ganar, no solo recuperará la confianza tras la racha de tres encuentros sin victorias, sino que también superará a los jujeños en la tabla y quedará nuevamente en lo más alto de la Zona B a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular. Los blanquinegros, que prácticamente ya tienen asegurado su lugar en el reducido, tienen como objetivo jugar la final por el ascenso a Primera.
El conjunto dirigido por Ariel Broggi atraviesa una racha adversa, con dos caídas consecutivas ante Central Norte y Morón, sumado a un empate frente a Nueva Chicago, que encendieron las alarmas. Sin embargo, el Mensana se mantiene a tiro en la cima y sabe que este duelo directo es clave para devolverle la ilusión a sus hinchas.
Maipú intentará afianzarse en el reducido
Por su parte, Deportivo Maipú jugará el lunes a las 15 frente a Alvarado de Mar del Plata en condición de visitante. El Cruzado necesita sumar de a tres para consolidarse en los puestos de reducido sin depender de los resultados ajenos.
Al mando de Alexis Matteo, el Cruzado llega con la confianza por las nubes tras la gran victoria obtenida el último fin de semana frente al líder, Deportivo Madryn, por 2 a 1 con goles de Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli, mientras que Facundo Giacopuzzi anotó para la visita.
Así están las tablas de posiciones
Tabla de posiciones – Zona A
- Deportivo Madryn – 50 pts.
- Atlanta – 48 pts.
- Tristán Suárez – 44 pts.
- San Miguel – 44 pts.
- San Martín (Tucumán) – 44 pts.
- Gimnasia y Tiro (Salta) – 43 pts.
- Patronato – 43 pts.
- Deportivo Maipú – 40 pts.
- Los Andes – 37 pts.
- Quilmes – 35 pts.
- Racing de Córdoba – 35 pts.
- All Boys – 34 pts.
- Colegiales – 34 pts.
- Almagro – 33 pts.
- Ferro – 31 pts.
- Güemes (SdE) – 30 pts.
- Arsenal – 30 pts.
- Alvarado – 28 pts.
Tabla de posiciones – Zona B (Fecha 29)
- Gimnasia de Jujuy – 54 pts.
- Gimnasia y Esgrima – 53 pts.
- Deportivo Morón – 50 pts.
- Estudiantes de Río Cuarto – 50 pts.
- Chacarita – 47 pts.
- Chaco For Ever – 47 pts.
- Estudiantes (BA) – 46 pts.
- Temperley – 45 pts.
- Agropecuario – 42 pts.
- Defensores de Belgrano – 38 pts.
- Mitre (SdE) – 36 pts.
- San Telmo – 35 pts.
- Nueva Chicago – 34 pts.
- Central Norte – 33 pts.
- Colón – 28 pts.
- Almirante Brown – 26 pts.
- Defensores Unidos (CADU) – 19 pts.
- Talleres de Remedios de Escalada – 17 pts.