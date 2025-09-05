La carta de Los Pumas: Juan Martín González fue clave en la última victoria ante los Wallabies en Australia

Los Pumas se preparan para enfrentarse a los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship en Australia y la esperanza está depositada en un mendocino.

Juan Martín González, el mendocino que es pieza clave de Los Pumas y que sabe anotar ante los Wallabies y los All Blacks.

El seleccionado argentino de rugby se prepara para enfrentarse a los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship, en Townsville, Australia, y la expectativa está puesta en revivir la hazaña conseguida en 2023. En aquella gira, Los Pumas dieron un golpe histórico al imponerse de forma épica en la última jugada del partido con un try de Juan Martín González.

Los Pumas no juegan en Townsville desde 2021, cuando los locales se impusieron por 27 a 8, pero el envión anímico tras haber vencido a los All Blacks en Vélez, ponen al equipo de Felipe Contepomi frente a una oportunidad única de ganar en Australia por segunda vez consecutiva y dar un paso clave en la lucha por ser cabeza de serie en el próximo Mundial.

Aquella gran victoria de Los Pumas con la participación clave de un mendocino Esa vez, Los Pumas dieron un golpe histórico en Parramatta, una localidad ubicada en el Gran Sidney, al imponerse por 34 a 31 con un try en la última jugada del partido conseguido por Juan Martín González, en lo que fue el tercer triunfo argentino en suelo australiano.

Además, con ese tanto, el mendocino marcaba su quinto try ante los Wallabies en igual cantidad de enfrentamientos consecutivos, por lo que su presencia el sábado impone respeto al rival y genera expectativas en los albicelestes.

De aquel partido aún permanecen varios protagonistas que estarán este sábado en Queensland: Julián Montoya, Pablo Matera, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Lucio Cinti y el propio González, figuras que conocen lo que significa vencer en esas tierras australes. Además, tres de ellos apoyaron tries en aquella recordada jornada, un antecedente que alimenta la confianza de todo el plantel.