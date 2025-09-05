Todo lo que hay que saber del duelo entre Los Pumas y los Wallabies en la madrugada argentina

Los Pumas visitarán este sábado a Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición.

Los Pumas buscarán derrotar a los Wallabies en Australia luego de conseguir un histórico triunfo ante los All Blacks en la cancha de Vélez.

Los Pumas visitarán este sábado a los Wallabies en Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición. El encuentro está programado para la 1:30 de la madrugada argentina y se llevará a cabo en el Queensland Country Bank Stadium, que tiene capacidad para poco más de 25 mil espectadores.

El seleccionado argentino, dirigido por una leyenda del rugby como lo es Felipe Contepomi, llega a este encuentro luego de conseguir una histórica victoria ante Nueva Zelanda, que representó la primera ante los All Blacks en suelo albiceleste. Previamente, en la primera fecha, habían sido derrotados por 41 a 24 por los oceánicos en un encuentro donde sufrieron mucho los errores cometidos en el primer tiempo.

Por su parte, los Wallabies, como se conoce a la selección australiana, sorprendieron en la primera fecha al derrotar 38 a 22 a Sudáfrica, actual bicampeona del mundo, aunque los africanos luego se tomaron revancha para imponerse por 30 a 22 en la segunda jornada.

Los Pumas llegan de vencer a los All Blacks 29 a 23 en la cancha de Vélez en una jornada histórica.

Los Pumas atraviesan un gran momento en este torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, ya que en la edición anterior redondearon una muy buena actuación al terminar terceros con tres triunfos e igual cantidad de derrotas. Incluso, tuvieron chances de coronarse campeones hasta la última fecha. También, en dicha edición consiguieron una inolvidable victoria por 67 a 27 ante Australia en la cuarta fecha.