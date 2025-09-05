Todo lo que hay que saber del duelo entre Los Pumas y los Wallabies en la madrugada argentina
Los Pumas visitarán este sábado a Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición.
Los Pumas visitarán este sábado a los Wallabies en Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición. El encuentro está programado para la 1:30 de la madrugada argentina y se llevará a cabo en el Queensland Country Bank Stadium, que tiene capacidad para poco más de 25 mil espectadores.
El seleccionado argentino, dirigido por una leyenda del rugby como lo es Felipe Contepomi, llega a este encuentro luego de conseguir una histórica victoria ante Nueva Zelanda, que representó la primera ante los All Blacks en suelo albiceleste. Previamente, en la primera fecha, habían sido derrotados por 41 a 24 por los oceánicos en un encuentro donde sufrieron mucho los errores cometidos en el primer tiempo.
Por su parte, los Wallabies, como se conoce a la selección australiana, sorprendieron en la primera fecha al derrotar 38 a 22 a Sudáfrica, actual bicampeona del mundo, aunque los africanos luego se tomaron revancha para imponerse por 30 a 22 en la segunda jornada.
El buen momento de Los Pumas
Los Pumas atraviesan un gran momento en este torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, ya que en la edición anterior redondearon una muy buena actuación al terminar terceros con tres triunfos e igual cantidad de derrotas. Incluso, tuvieron chances de coronarse campeones hasta la última fecha. También, en dicha edición consiguieron una inolvidable victoria por 67 a 27 ante Australia en la cuarta fecha.
En este Rugby Championship 2025, los argentinos marchan cuartos con cuatro puntos, aunque en caso de ganar escalarán al menos hasta la segunda posición. Australia, por su parte, atraviesa uno de los peores momentos de su historia, ya que en el último Mundial quedó eliminada en fase de grupos, mientras que en el Rugby Championship 2024 finalizó última, cosechando solo un triunfo.
Las formaciones de Los Pumas y los Wallabies
Australia: Tom Robertson, Billy Pollard, Taniela Tupou, Nick Frost, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson (c), Nic White, Tom Lynagh, Corey Toole, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen y Andrew Kellaway.
- Suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía.
- Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.