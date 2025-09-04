Australia recupera a su capitán para recibir en Townsville a Los Pumas, que quieren seguir haciendo historia

Australia definió su alineación para el duelo de la tercera fecha del Rugby Championship frente a Los Pumas y contará con el regreso de su capitán, Harry Wilson

Australia definió su alineación para el duelo de la tercera fecha del Rugby Championship frente a Los Pumas, que se jugará este sábado en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. El gran atractivo estará en el regreso del capitán Harry Wilson, quien superó una lesión en su rodilla y estará desde el inicio para liderar a los Wallabies.

El octavo es una de las tres modificaciones que presentará el equipo local. La otra novedad es la inclusión de Tom Lynagh como apertura, mientras que Andrew Kellaway ingresará como fullback en lugar de Tom Wright en el equipo que conduce Joe Schmidt.

Por su parte, Los Pumas volverán a contar desde el inicio con el mendocino Juan Martín González, quien se anotó con un try en el último test match ante los All Blacks, mientras que Rodrigo Isgró, al igual que en el último partido, ni siquiera estará entre los 23 convocados.

Las formaciones de Australia y Los Pumas Australia: Tom Robertson, Billy Pollard, Taniela Tupou, Nick Frost, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson (c), Nic White, Tom Lynagh, Corey Toole, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen y Andrew Kellaway.

Suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.