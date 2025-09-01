¡Se viene Australia! Así será la semana de Los Pumas de cara al choque con los Wallabies

Con la presencia de los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró , Los Pumas ya trabajan en Townsville, de cara al encuentro con Australia el próximo sábado 6 de septiembre, a la 1.30 de la madrugada, hora argentina, por la tercera fecha del Rugby Championship .

El Seleccionado argentino de rugby llegó a esa ciudad australiana este domingo y, después de un viaje larguísimo, realizó un poco de actividad física para combatir el jet lag, tal como contaron desde la cuenta oficial del equipo en las redes sociales.

Este lunes el Seleccionado comenzó con los entrenamientos para preparar ese durísimo compromiso con los Wallabies . Felipe Contepomi tendrá hasta el jueves, es decir, tres prácticas, para ir encontrando el equipo. Ese día será el anuncio de la formación inicial.

Al mismo tiempo, el día viernes será el turno del tradicional Captain's Run, aunque desde la organizaciónm aún no han confirmado los horarios oficiales.

Los Pumas arrancaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks en Córdoba (41 a 24) y luego llegó el triunfo en el José Amalfitani (29 a 23). Juan Martín González fue suplente pero ingresó en el primer partido y luego titular en el segundo. Mientras que Rodrigo Isgró jugó de entrada en el Mario Alberto Kempes, pero luego, en Buenos Aires, ni siquiera estuvo entre las alternativas.

La agenda de Los Pumas

Tras los dos juegos con Nueva Zelanda, a la Argentina se le vienen los dos partidos con Australia y, posteriormente, los choques con Sudáfrica, de la siguiente manera: