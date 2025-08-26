Felipe Contepomi dio la lista para los encuentros ante Australia: los mendocinos, adentro

Los Pumas ya tienen todo listo para la gira por Oceanía. Tras disputar las dos primeras fechas del Rugby Championship 2025 , donde lograron un histórico triunfo frente a los All Blacks en Vélez, Felipe Contepomi confirmó a los 32 jugadores que enfrentarán a los Wallabies en Australia , entre los que están los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró .

Será una serie clave pensando en el ranking de World Rugby , ya que Argentina busca mantenerse en el top 6 para asegurarse un lugar como cabeza de serie en el sorteo del Mundial de diciembre.

La gran novedad entre los convocados es la presencia de Tomás Rapetti, el joven segunda línea que viene de destacarse en el Mundial M20 con Los Pumitas y que podría tener su debut en la mayor.

Además, se destacan los regresos de Ignacio Calles y Nicolás Roger, mientras que la gran ausencia es la de Tomás Albornoz , el apertura tucumano que sufrió una luxación traumática en la mano izquierda durante el duelo ante Nueva Zelanda, que fue operado y que no estará disponible para esta gira.

Otro ausente es Nahuel Tetaz Chaparro , quien anunció su retiro del seleccionado y jugó su último encuentro en la victoria histórica ante los All Blacks .

El plantel cuenta con nombres de peso como Julián Montoya, Marcos Kremer, Pablo Matera y Guido Petti, que aportan la experiencia y el liderazgo necesarios para encarar una serie exigente.

Entre los backs, destacan Mateo y Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía, a los que se suman los veloces Bautista Delguy e Ignacio Mendy.

En total, Contepomi llevará 17 forwards y 15 backs para afrontar dos partidos ante los Wallabies que serán determinantes en la confianza y en la construcción del equipo rumbo al futuro.

La agenda de Los Pumas

Los encuentros ante Australia se jugarán el sábado 6 de septiembre en Townsville y el sábado 13 en Sydney, ambos en la madrugada argentina.

Luego, Los Pumas completarán su participación en el Championship con la doble serie ante Sudáfrica: primero en Durban, el 27 de septiembre, y después en Londres, el 4 de octubre, en un partido especial que cerrará el calendario del torneo.

Contepomi apuesta por mantener la base que viene trabajando desde el inicio del año, pero también se anima a darle rodaje a nuevos talentos como Rapetti, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro inmediato de un equipo que quiere consolidarse entre los mejores del mundo.

Los 32 Pumas para la gira por Australia

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.