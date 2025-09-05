La Lepra enfrenta a Tigre por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina: hora y TV

Independiente Rivadavia va por el sueño de la Copa Argentina . La Lepra tiene esta noche la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del certamen y no quiere dejar pasar la chance. Su rival será Tigre y el escenario el Coloso Marcelo Bielsa , de Newell's Old Boys de Rosario.

El equipo de Alfredo Berti , que viene de dejar en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense y Central Córdoba de Rosario, enfrentará al Matador de Victoria desde las 21.10, con el condimento de que el partido será una revancha para la Lepra del encuentro de hace muy pocos días por el Torneo Clausura, que terminó 1 a 1 gracias a un penal que Lobo Medina le regaló a Tigre.

El Azul saldrá a la cancha con una modificación respecto al 11 que viene de ganarle a Argentinos Juniors 2 a 1 por el campeonato local, en el Bautista Gargantini . Berti quedó muy conforme con el equipo en general pero no le encuentra la mano al sector derecho.

Es por eso que intentará en esta oportunidad con Mauricio Cardillo en lugar de Nicolás Retamar. Antes, ese lugar lo ocupó Ezequiel Bonifacio, en este nuevo esquema con 3 defensores centrales, dos carrileros, dos volantes centrales, un enganche y dos puntas.

El partido de esta noche será televisado por TyC Sports .

Los titulares de la Lepra y de Tigre

Con esa variante, el equipo titular para esta noche será: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

En tanto, el probable 11 de Diego Dabove será: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias o Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González y Bruno Leyes o Ramón Arias; Julián López; Alfio Oviedo e Ignacio Russo.

El ganador de la llave se enfrentará con el vencedor del cruce más picante de cuartos de final: River Plate vs. Racing Club. En tanto, los otros duelos de cuartos de final serán: Newell's Old Boys-Belgrano de Córdoba (17/9) y Argentinos Juniors-Lanús (8/9).