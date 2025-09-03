¡Alfredo Berti tiene el equipo! La única variante en la Lepra para enfrentar a Tigre

En Independiente Rivadavia hay muchísima expectativa por lo que se viene. El equipo de Alfredo Berti busca dar un paso histórico en la Copa Argentina , este viernes, cuando enfrente desde las 21.15, en el Coloso Marcelo Bielsa a Tigre , por los cuartos de final del certamen.

El Azul quiere meterse entre los 4 mejores por primera vez en su historia y tiene por delante una gran oportunidad ante un rival al que enfrentó hace algunos días por el Torneo Clausura y con el que igualó 1 a 1, en Victoria, gracias a que al local le regalaron un penal sobre el final del encuentro.

En los últimos partidos del Clausura, Alfredo Berti parece haber encontrado el equipo. La derrota 0-3 con Boca Juniors en el Malvinas Argentinas fue un golpe duro y allí decidió cambiar. Buscó alternativas desde lo táctico y el equipo mejoró, a tal punto que sumó esa igualdad con Tigre y luego le ganó a Argentinos Juniors en el Gargantini.

En esos dos encuentros, la formación fue prácticamente la misma, aunque realizó una variante -nombre por nombre- en el sector derecho. Ante el Matador jugó Ezequiel Bonifacio y frente al Bicho, Nicolás Retamar. Justamente en esa posición volverá a cambiar, ya que no quedó conforme con el rendimiento de ninguno de los dos futbolistas y el que regresará al 11 inicial será Mauricio Cardillo.

Cardillo festeja el agónico gol del equipo de Alfredo Berti en San Luis ante Central Córdoba de Rosario.

En el triunfo ante Argentinos Juniors fue expulsado el uruguayo Leonard Costa, pero en este encuentro podrá jugar ya que se trata de otra competencia y lógicamente, seguirá ocupando el puesto de líbero en esa defensa con tres centrales.

Así, los 11 de Berti serán: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

El camino de la Lepra y de Tigre en Copa Argentina

Independiente Rivadavia llegó a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de haber dejado en el camino a rivales muy duros, incluso, al campeón del Torneo Apertura.

En 32avos de final, el Azul venció a Estudiantes de Caseros, de la Primera Nacional, 1 a 0 con gol de Alejo Osella, en San Luis. En 16avos, el rival fue Platense y la victoria llegó en los penales, después de un entretenido 2 a 2 en los 90 minutos. Y en octavos, la Lepra derrotó 2 a 1 sobre la hora a Central Córdoba de Rosario, con goles de Villalba y de Cardillo.

Mientras tanto, Tigre le ganó a Berazategui 3 a 0 en 32avos de final, luego 2 a 0 a Banfield en 16avos y finalmente a San Lorenzo de Almagro en octavos.

Con quién jugará el ganador de la Lepra-Tigre

El que se quede con el triunfo y la clasificación en este partido entre Independiente Rivadavia y Tigre jugará la semifinal de la Copa Argentina con el ganador del cruce entre River Plate y Racing Club.

Los otros dos cruces de cuartos de final son: Newell's Old Boys-Belgrano de Córdoba (17/9) y Argentinos Juniors-Lanús (8/9).