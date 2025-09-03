Duelo histórico ante Tigre: cómo le fue a la Lepra la única vez que jugó cuartos de final de una copa nacional

Independiente Rivadavia se enfrentará ante Tigre este viernes a las 21:10 en la cancha de Newell´s Old Boys de Rosario, en un duelo histórico, ya que será su primera vez en los cuartos de final de la Copa Argentina . Sin embargo, la Lepra ya alcanzó esa instancia en una copa nacional de hace 80 años que puede considerarse antecesora.

Para el esperado encuentro, por la Copa Argentina Independiente Rivadavia viene de dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario, además de que llega con envión anímico tras el buen triunfo ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Por su parte, Tigre eliminó a San Lorenzo en los octavos de final, mientras que en el torneo cayó ante Banfield en la última jornada.

La Copa de La República, o Copa General Pedro Pablo Ramírez, fue un torneo oficial organizado por AFA entre 1943 y 1945. Su formato de eliminación directa y la participación conjunta de equipos de Primera División con representantes de las ligas provinciales lo convirtieron en un certamen precursor de la actual Copa Argentina .

En su primera edición, en 1943, el torneo contó con cuatro llaves de cuatro equipos cada una, de las cuales surgían los clasificados. En las dos ediciones posteriores, los semifinalistas provenían de la Copa de Competencia Británica. El nombre de la copa rendía homenaje al presidente de facto Pedro Pablo Ramírez, quien además donó el trofeo que se entregaba al campeón.

En las únicas tres ediciones disputadas, los campeones fueron San Lorenzo en 1943, San Martín de Tucumán en 1944 y Estudiantes de La Plata en 1945. Asimismo, los representantes mendocinos fueron Nacional Vélez Pacífico -actual Atlético Argentino- en la primera edición, Godoy Cruz en la segunda e Independiente Rivadavia en la última.

Así fue la campaña de la Lepra

Independiente Rivadavia tuvo una destacada participación en la Copa de La República en 1945, donde alcanzó la instancia de cuartos de final. El equipo mendocino superó con autoridad la fase regional, donde triunfó en el debut 1 a 0 sobre Atlético de la Juventud Alianza de San Juan con gol de Juan Belmonte. Después, la Lepra derrotó Sportivo Villa Mercedes 3 a 1 con dos tantos de Pérez y uno de Belmonte y, finalmente, goleó 5 a 1 a Sportivo Municipal de Río Cuarto con dos goles de Amaya y otras conquistas de César Gumilla, Arturo López y Horacio Rodríguez.

Lepra vs Racing en 1945 Luis Bolognesi, de Independiente, intercepta el remate de D'Alessandro, jugador de Racing, en la cancha del Lobo. Archivo

De esa manera, los Azules se adjudicaron la región de Cuyo y accedieron a los cuartos de final de la competencia, donde se toparon con uno de los grandes: Racing Club de Avellaneda. Como se dio prioridad de localía a los equipos del interior, el partido se jugó en Mendoza, aunque en la cancha de Gimnasia y Esgrima. Aquel 4 de diciembre de 1945, el duelo comenzó favorable para la Lepra gracias a un gol de Arturo López, pero el conjunto bonaerense reaccionó e igualó con un tanto de Roberto D’Alessandro.

El match concluyó con empate 1 a 1 y se definió en tiempo suplementario, donde Ezra Sued marcó el 2 a 1 definitivo para La Academia, que frustró las aspiraciones de Independiente de avanzar a las semifinales. Ahora, 80 años después, la Lepra tendrá la chance de saldar aquella deuda frente a Tigre y meterse entre los cuatro mejores del país, donde podría volver a encontrarse con Racing. Cosas del destino.