Lepra-Tigre: Copa Argentina informó cómo será la venta de entradas, cuándo comienza y los valores

La organización de la Copa Argentina informó este martes como será la venta de entradas para el partido que se disputará el viernes desde las 21.10 hs, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's de Rosario, y que corresponde a los cuartos de final del certamen, entre Independiente Rivadavia y Tigre.

Así será el expendio para ambas parcialidades:

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia - Miércoles 3 de septiembre, de 12 a 19 hs, y jueves 4 de septiembre, de 9 a 16 hs, en la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas (ciudad de Mendoza).

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Tigre - Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, de 13 a 20 hs, en las boleterías del estadio de Tigre (Guido Spano 1026, Victoria, Buenos Aires).

Precios: Menores: $25000.