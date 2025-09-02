Un ex DT de la Lepra fue presentado en su nuevo club: el exótico destino y una llamativa foto
El exentrenador de Independiente Rivadavia, que armó el plantel del ascenso, viajó hacia el continente asiático para dirigir al Calicut Football Club.
Un ex DT de Independiente Rivadavia dirigirá en la India. El club se llama Calicut Football Club, de la Superliga Kerala de India. La institución ya lo presentó formalmente. Quien dará ese paso en su carrera es el mendocino Ever Demaldé, que fue el entrenador de la Lepra que comenzó la temporada 2023, la del ascenso a Primera División.
Será la primera experiencia del nacido en Junín en la India, tras dirigir en otros destinos exóticos para el mundo del fútbol, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Georgia.
Ever Demaldé, de 38 años, inició su trayectoria en el fútbol como ayudante técnico de Marcelo Bielsa en Olympique de Marsella, luego ocupó el mismo rol con el DT Bert van Marwijk, en el Seleccionado de Arabia Saudita y posteriormente con Diego Davobe en Godoy Cruz y en Argentinos Juniors.
Como entrenador principal dirigió al Al-Hilal United FC de Emiratos Árabes, a Gimnasia y Tiro de Salta, a Independiente Rivadavia, al FC Dila Gori de Georgia y al Herrera FC de Panamá.
Su nuevo club, el Calicut, tiene apenas 1 año y tres meses: fue fundado en mayo de 2024. Tiene sede en la ciudad de Kozhikode , Kerala, y compite en la Superliga Kerala.
Al mismo tiempo, la Superliga Kerala es una liga de fútbol de franquicias, que se disputa en el estado de Kerala, en el extremo sudoeste del país. El certamen es organizado por la Asociación de Fútbol de Kerala y opera fuera del sistema de ligas de fútbol de la India. Al mismo tiempo, no sigue el sistema de ascensos y descensos.
La particular foto con la que presentaron a Ever Demaldé oficialmente
El DT mendocino fue anunciado el pasado 20 de agosto con una foto que llamó la atención, ya que parece realizada con IA. Se trata de un flyer que reza: "Welcome head coach, Ever Adriano Demaldé", con una foto del entrenador.