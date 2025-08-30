A pesar de la lluvia, el Gargantini respondió a la perfección: las fotos y videos del estadio de la Lepra

Independiente Rivadavia juega con Argentinos Juniors en el Gargantini. La cancha respondió a la lluvia y por eso el partido comenzó con normalidad.

La lluvia fue despejada y habrá fútbol en el Bautista Gargantini.

Este sábado Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors por la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Había mucha expectativa con lo que podía ocurrir por la situación compleja respecto al tiempo.

La Tormenta de Santa Rosa acechó y la posibilidad de suspensión estaba latente. Aunque a las 15.30 del sábado, aproximadamente, la lluvia mermó y el campo de juego del Bautista Gargantini quedó en buen estado en general.

A pesar de la lluvia, el terreno respondió a la perfección y el partido comenzó en tiempo y forma. Cuando el árbitro del encuentro, Facundo Tello, a una hora y media del partido, recorrió la cancha con su equipo, la lluvia aflojó y el césped estaba en buen estado.

Es decir que el juego comenzó a las 17 como estaba previsto.

Alrededor de las 15.15, Tello entró a revisar las condiciones de la cancha.