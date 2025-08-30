Presenta:

A pesar de la lluvia, el Gargantini respondió a la perfección: las fotos y videos del estadio de la Lepra

Independiente Rivadavia juega con Argentinos Juniors en el Gargantini. La cancha respondió a la lluvia y por eso el partido comenzó con normalidad.

Juan Andrés Tuzzi

La lluvia fue despejada y habrá fútbol en el Bautista Gargantini.&nbsp;

Claudio Gutiérrez / MDZ

Este sábado Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors por la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Había mucha expectativa con lo que podía ocurrir por la situación compleja respecto al tiempo.

La Tormenta de Santa Rosa acechó y la posibilidad de suspensión estaba latente. Aunque a las 15.30 del sábado, aproximadamente, la lluvia mermó y el campo de juego del Bautista Gargantini quedó en buen estado en general.

A pesar de la lluvia, el terreno respondió a la perfección y el partido comenzó en tiempo y forma. Cuando el árbitro del encuentro, Facundo Tello, a una hora y media del partido, recorrió la cancha con su equipo, la lluvia aflojó y el césped estaba en buen estado.

Es decir que el juego comenzó a las 17 como estaba previsto.

Alrededor de las 15.15, Tello entró a revisar las condiciones de la cancha

Tello revisa el campo de juego del Gargantini

Tello revisa el campo de juego del Gargantini.

Cerca de las 14, así se encuentra el campo de juego

Así está el Bautista Gargantini a dos horas del partido

Así está el Bautista Gargantini a dos horas del partido

lepra 2
lepra 3
lepra 4

