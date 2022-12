Ever Demaldé: “Me encuentro muy preparado, con muchas experiencias vividas”

Se terminó el Mundial y la felicidad del pueblo argentino por el título será eterna. Pero ya pasó, y la pasión del hincha no afloja. Para todos, es momento de recuperar el corazón, ponerlo en condiciones y volver a llenarlo con los colores de su equipo. Por eso es que se le terminaron las vacaciones a los protagonistas del fútbol de todos los días y es hora de que salgan a escena.

En este caso, el que "dio la cara" en un mano a mano bien futbolero con MDZ es el DT de Independiente Rivadavia, Ever Demaldé. Con sólo 35 años tendrá la responsabilidad de ponerse sobre sus hombros la campaña de la Lepra en un nuevo torneo de la Primera Nacional, con un objetivo prácticamente único: el ascenso.

El exayudante de Marcelo Bielsa se abrió en una entretenida y extensa charla en la que habló de su trayectoria, sus inicios con el DT rosarino, su estilo, lo que viene por delante con el Azul, el Mundial, Messi y mucho más.

¿Quién es Ever Demaldé? ¿Cómo te presentarías?

Bueno, trabajé con Marcelo Bielsa en Olympique de Marsella, con Diego Dabove en Argentinos Juniors y en Godoy Cruz, con Bert van Marwijk en la selección de Arabia Saudita, debuté como director técnico principal en Dubai, después estuve en Gimnasia y Tiro y ahora en Independiente Rivadavia.

Con toda esta trayectoria detrás, con el cambio de ayudante a DT de por medio ¿quién es hoy Ever Demaldé, qué puede aportar a Independiente?

Cuando estaba en Arabia, llegó un ofrecimiento de los Emiratos para dirigir, de una persona que habíamos compartido un trabajo en Arabia Saudita, así que ese momento fue el punto de inflexión en mi vida. Hay muchas cosas que cambian de ser ayudante a DT principal. Hoy me encuentro muy preparado, con muchas experiencias vividas, con distintos tipos de jugadores, de lugares, y ahora trataremos de llevar a Independiente a lo más alto. Ese es nuestro objetivo.

Se cumplen, el año que viene, 10 años de que le mandaste la carta Bielsa para empezar a trabajar con él, ¿qué pasó entre medio y qué crees que lograste en todo ese tiempo?

Uno va creciendo día a día. Yo siempre digo que la persona, hasta el día que se va de este mundo no deja de aprender, entonces, cada día a uno lo va encontrando más preparado. Haber trabajado con Marcelo me permitió haber aprendido mucho, como también me pasó con otros entrenadores. Marcelo es un entrenador único, tiene una metodología de trabajo única y uno aprende a ver el fútbol de una manera distinta a la que ve con otro tipo de entrenadores. Entonces, eso, a la hora de decidir sobre una determinada situación nos da un abanico un poco más amplio de posibilidades.

¿Son un DT que se adapta a los momentos, a los rivales o que tiene su esquema, su equipo y de ahí no se mueve?

No, siempre tratamos de adaptarnos, de entender cuál es la situación, la problemática del partido, cómo sacar más ventaja, de qué tenemos que tener más cuidado, y en base a eso planteamos el partido. No somos de la idea que, por ejemplo, salir jugando de abajo es lo mejor y lo hacemos todos los partidos. Tratamos de hacer lo mejor para ganar.

Llegaste a Independiente con una comisión y ahora hay un llamado a elecciones. ¿Cómo ves la situación desde adentro y en qué te puede afectar?

Creo que hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere que a Independiente le vaya realmente bien y creo que es positivo que todos caminen bajo una misma idea. Estamos muy ilusionados con lo que pueda llegar a pasar hacia adelante.

¿Cómo ves el tema refuerzos?

Complicado. Tenemos el mercado de Primera División y el del fútbol extranjero abiertos, entonces eso hace que los futbolistas que interesan evalúen algo de Primera, o especulan con irse al extranjero. Eso hace que se retrasen las contrataciones, que sea más difícil buscar jugadores. Es un mercado de pases largo y complejo, por el tema del Mundial. Seguramente, en un par de días se termina de resolver todo. Hay que buscar por todos lados, porque a veces también los presupuestos tienen sus limitaciones. Hay jugadores que prefieren irse al extranjero por la diferencia económica. Es un trabajo de día a día. Hemos visto y seguimos viendo miles de jugadores, es parte de nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto.

Ya pasaron 10 años de tus comienzos como profesional de la mano de Bielsa, ¿imaginabas este presente, tenías ganas de dirigir en Argentina?

Cuando le mandé la carta a Bielsa fue sólo con la intención de conocerlo, simplemente. Siempre tuve el sueño de dirigir, de ser entrenador, pero todo lo que pasó después de la carta no me lo imaginaba. Y el fútbol argentino siempre es apasionante. Creo que en su momento, cuando surgió la posibilidad de irme a Arabia Saudita con un entrenador holandés, que había dirigido una final del Mundo, que tiene un currículum muy bueno, era una experiencia muy valiosa, porque era otro punto de ver el fútbol y eso pude aprovechar. Marcelo tiene una forma de ver el fútbol bastante especial y hay otras maneras de entrenar, de plantear los partidos y eso te permite nutrirte de más información.

¿Cuál es tu sueño como entrenador y qué miedos tenés, sobre todo por el contexto?

El sueño siempre es triunfar, estemos donde estemos. Uno hace esto con mucha pasión, entonces en el día a día trabajás para que te vaya bien, para tratar de salir campeón. Siempre digo que la vida te va premiando y regalando cosas de acuerdo a lo que uno va haciendo y cómo es como persona. El sueño es cada día aprender más, ser mejor persona, ser mejor profesional. El objetivo final sólo Dios sabe dónde estará, pero voy viviendo el día a día con mucha pasión y tratando de hacer lo mejor. Y miedo, no. Uno cuando está en este ámbito sabe que va a haber críticas, dificultades y obstáculos en el camino, pero miedo no hay. Si uno tuviese miedos no podría estar de este lado.

¿En Independiente no hay otro objetivo que el ascenso?

Creo que Independiente es un club grande en el país, por eso vamos a tratar de dar lo mejor y ojalá que nos encuentre al final de año en otra categoría.

Imposible no hablar de Messi. ¿Qué te sale decir si solo te lo nombro?

Creo que Messi es un emblema, lo es desde hace mucho tiempo. Para mí es un genio. Con la trayectoria que él tiene pudo adaptar su juego, que no es el mismo ahora que cuando inició y así y todo siguió siendo el mejor. El Messi de los 20 no es el mismo de los 35, no hace lo mismo, y sigue siendo el mejor.

¿Qué rescatas de Scaloni y del cuerpo técnico de la selección?

Rescato la humildad. Creo que es el punto clave para poder lograr algo. Todos sabemos un poco más, un poco menos, pero creo que la humildad está por delante de todo.

¿Cómo viviste el Mundial?

Lo viví como hincha. Si quiero ver algo en particular lo veo de nuevo. Estaba esa necesidad de ganar, por Leo y por todo lo que se está viviendo. Fue todo muy pasional, como somos los argentinos.

