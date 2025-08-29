Cuándo se jugaría el River-Racing de cuartos de final en Copa Argentina, un choque picante por varios motivos

Tras la clasificación por penales, el River de Gallardo se verá las caras con la Academia de Gustavo Costas en los cuartos del torneo más federal del país.

El River de Marcelo Gallardo y el Racing de Gustavo Costas se verán las caras en los cuartos de la Copa Argentina. Foto: FotoBaires.

River sufrió de más ante Unión de Santa Fe, pero nuevamente gracias a las atajadas de Franco Armani, el equipo comandado por Marcelo Gallardo se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina al imponerse en la tanda de penales (4-3) tras igualar 0-0 en los 90 minutos.

De esta manera, se definió el cuadro con los ocho mejores equipos del torneo más federal del país, y el Millonario en la siguiente instancia tendrá un cruce más que picante contra el Racing de Gustavo Costas, que eliminó a Deportivo Riestra hace más de un mes.

River-Racing, un partido con mucho morbo Este partido no será cualquiera para ambos equipos, ya que será la primera vez que Maxi Salas, luego de la polémica en el mercado de pases, vuelva a enfrentar a su ex equipo y también lo será para Juan Fernando Quintero. En el caso del delantero, las dirigencias de ambos equipos se sacaron chispas en el último mercado, ya que River pagó la cláusula de rescisión de MS y este tenía una oferta de renovación encima de la mesa para seguir jugando en la Academia, pero se decantó por jugar en el elenco de Núñez lo que hizo que los hinchas lo trataran de “traidor”.

Maxi Salas gol a Platense Maxi Salas se verá las caras con su ex equipo. FotoBaires

Por su parte, Juanfer regresó al Milonario en este ultimo mercado de pases tras estar seis meses en el América de Cali. El gran problema fue que el colombiano había pactado con Diego Milito, presidente de Racing, un acuerdo de caballeros en el que no volvería a ningún equipo del fútbol argentino. Sin embargo, JFQ se comunicó con el Príncipe y le dio a entender que había quedado cumplido y saldado.