La fuerte autocrítica de Marcelo Gallardo: le puso un puntaje de 1 a 10 a su River

Marcelo Gallardo no se dejó llevar por la clasificación a cuartos de la Copa Argentina y fue tajante con la actualidad de su equipo de cara a lo que viene.

Con mucho sufrimiento, River eliminó a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina gracias a un Franco Armani decisivo en los penales. Sin embargo, Marcelo Gallardo no se dejó llevar por la alegría y, en conferencia de prensa, puso en números lo que piensa del presente del equipo.

En medio de la alegría por la clasificación a los cuartos de final, el Muñeco habló en la conferencia de prensa obligatoria de la AFA y, lejos de conformarse con el triunfo, fue contundente al calificar el nivel de sus jugadores en este tramo de la temporada.

El sorpresivo puntaje de Marcelo Gallardo a River

“Me voy con deseos de que el equipo siga mejorando porque es la realidad con lo que nosotros nos ponemos como vara. Si tengo que darle un puntaje al equipo, se lo dije a los jugadores, hoy estamos 5 puntos. En una barrera entre el aprobado y el desaprobado, estamos en una línea media. Tenemos que mejorar porque tenemos futbolistas para que el equipo funcione mejor. Tenemos mucho margen para crecer e ir mejorando partido tras partido. Esos cinco puntos ahora no están alcanzando para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar”, expresó el DT, con crudeza.

Armani, el otro protagonista El Muñeco también tuvo palabras especiales para Armani, quien volvió a ser figura desde los doce pasos: “Era una faceta que a Franco se lo adjudicaba como negativa, algo muy injusto. Está en la mesa de los grandes arqueros de la historia de River”, elogió.