La confesión de Franco Armani tras atajar dos penales y clasificar a River en la Copa Argentina: "Yo nunca..."

Franco Armani se vistió otra vez de héroe y explicó que el trabajo y la confianza lo convirtieron en un especialista en lo que antes era su punto más débil.

Armani reconoció que los penales eran uno de sus puntos más flojos, pero que trabajó duro para transformarlo en una fortaleza. “No me doy por vencido. Me pueden criticar y decirme lo que quieran, pero siempre yo nunca me doy por vencido. Siempre en la vida fui un luchador. Esto es consecuencia de trabajo y sacrificio, nunca me relajo. Siempre quiero más y estamos en un club que exige. Estoy muy contento“, aseguró en diálogo con TyC Sports.

El campeón del mundo amplió su análisis y dejó en claro que el factor mental es clave: “Hay que tenerse confianza. Tener claros los pateadores, estudiarlos, es un juego mental”. Además, no se olvidó de sus compañeros: “Quiero destacar la ejecución de mis compañeros, es muy importante la firmeza con la que van a patear, así se da esto”.

River Plate y los penales, otra historia En los últimos tiempos, el Millonario supo sufrir eliminaciones por esta vía, pero Armani se encargó de dar vuelta la página. “Hay momentos que también se gana por penales, ahora lo estamos haciendo y seguimos en todas las competencias”, señaló.