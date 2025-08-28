Las incógnitas de Marcelo Gallardo en la previa del encuentro entre River y Unión en Mendoza

River Plate se mide esta noche con Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 en el estadio Malvinas Argentinas. Desde las 21:15, el Millonario buscará su pase a la siguiente ronda, donde ya espera Racing, pero Marcelo Gallardo todavía mantiene dos incógnitas en la formación que saltará al campo de juego.

Ante la expectativa generada en Mendoza por la presentación de River , también crece la incógnita por conocer la alineación titular del equipo de Marcelo Gallardo , que aun mantiene algunas dudas.

El primer dilema está en la defensa, donde Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña volverán a estar en el equipo tras su descanso. Asimismo, la gran pregunta es si Paulo Díaz podrá estar desde el arranque tras su molestia. Si no llega al cien por ciento de sus condiciones físicas, Lautaro Rivero volverá a ocupar su lugar como acompañante de Martínez Quarta.

Facundo Colidio se disputa un lugar con Juanfer Quintero en la alineación titular de River, aunque el argentino correría con viento a favor.

Colidio fue una de las figuras en el amistoso contra Olimpia y les dejó una advertencia a los equipos brasileños. Foto: Prensa River

La segunda incógnita se concentra en el ataque. Todo indica que Sebastián Driussi y Maximiliano Salas tienen su lugar asegurado, pero el tercer nombre del tridente todavía no está definido. Facundo Colidio corre con ventaja, aunque Juan Fernando Quintero podría ganarse ese lugar si Gallardo decide reforzar el circuito de juego de River .

Por su parte, en el medio campo está todo claro. Para el duelo ante Unión, el mendocino Enzo Pérez e Ignacio Fernández retornan al equipo y acompañarán a Giuliano Galoppo. En tanto, Franco Armani será el arquero titular en River, luego de que se especulara con la inclusión de Jeremías Ledesma.

El posible once de River para jugar en Mendoza

De esta manera, la probable formación de River para enfrentarse a Unión en Mendoza es la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.