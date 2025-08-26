Di María respondió a los dichos de Gallardo acerca de que le iba a "costar" adaptarse a la liga local: "No siento que..."

Marcelo Gallardo había señalado que no le iba a ser fácil a Di María regresar al campeonato argentino, a lo que el campeón del mundo le contestó.

Ángel Di María viene de tener quizá su mejor partido desde su regreso a Rosario Central, o al menos el más relevante, por su golazo de tiro libre contra Newell's para ganar 1-0 el clásico. El propio campeón del mundo colocó este gol como uno de los más importantes de su carrera, a la altura de los de la Selección.

Este martes, el Fideo habló en conferencia de prensa y se refirió a su adaptación al futbol argentino: "Es muy parejo. No soy de los extraterrestres, soy de los normales. Muchos hablan de que desde que volví no me adapto, pero no me pasa solo a mí, le pasó a Quintero ahora que volvió a River, les sucede a todos. Las cosas se van a ir dando. Los únicos que volvieron y están bien son Montiel y Lea Paredes, pero a los delanteros les cuesta mucho más", apuntó en un principio.

La respuesta de Di María a Marcelo Gallardo La respuesta de Di María a Marcelo Gallardo En ese sentido, respondió a unas declaraciones que había hecho Marcelo Gallardo unas semanas atrás acerca de que tanto a él como a Paredes les iba a "costar muchísimo" acomodarse a la liga local: "Lo escuché. No siento que me esté costando. Lo único que puedo decir es que sí es friccionado, no te dan respiro cuando agarrás la pelota, lo que marca una gran diferencia con Europa", sostuvo Angelito.

Y sentenció al respecto de los dichos del Muñeco, para remarcar su contrapunto: "Creo que me adapté bien. Esto no es tenis, es fútbol, un juego en equipo. A veces en el rol que cumplo no se dan las cosas, pero hay que seguir trabajando y entrenamos todos los días para mejorar en todos los aspectos".