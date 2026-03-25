Di María se lesionó y hay preocupación en Rosario Central: ¿se pierde el debut en la Copa Libertadores?

A dos semanas del estreno de Rosario Central en la Libertadores, le detectaron a Ángel Di María una dolencia muscular que podría marginarlo por algunas fechas.

Tras el gran 2025 que dejaron atrás (más allá de cualquier polémica), Rosario Central está muy ilusionado para este 2026, en el que volverán a disputar la Copa Libertadores. El cuadro auriazul siente que esta es su gran oportunidad y la mayor parte de sus esperanzas están puestas en su jugador estrella, Ángel Di María.

Sin embargo, a dos semanas del debut en el certamen, que será el jueves 9 de abril como local frente a Independiente del Valle, se encendieron las alarmas en Arroyito. Es que en las últimas horas, tras realizarse unos estudios, se supo que el Fideo sufrió una lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda.

Rosario Central vs Banfiels Apertura 2026 Ángel Di María Di María apenas sumó minutos en uno de los últimos tres partidos, en la victoria 2-1 sobre Banfield. Fotobaires Angelito ya había jugado el clásico contra Newell's con una dolencia en la zona. Luego de ese encuentro, se ausentó del duelo contra Argentinos Juniors, jugó apenas 30 minutos en la victoria 2-1 contra Banfield (en la que dio una asistencia clave) y fue al banco en la derrota 2-0 contra Independiente Rivadavia, pero no ingresó en ningún momento.

El club aún no dio a conocer el parte médico oficial, por lo que no se sabe con precisión el grado de la lesión. De todos modos, por más que sea leve, los tiempos de recuperación son muy justos, por lo que el campeón del mundo ya estaría descartado para la fecha 13 del Apertura contra Atlético Tucumán y es probable también que se pierda el debut en la Libertadores.