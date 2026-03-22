Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Rosario Central en el Gargantini y es el único líder de la Zona B

Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Rosario Central en el estadio Bautista Gargantini con goles de Luciano Gómez y Alex Arce, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, y se sigue manteniendo en la cima de la Zona B.

El equipo del Parque alcanzó los 23 puntos y se cortó solo en la punta de la Zona B, con River como escolta con 20 y Belgrano con 19.

La Lepra firmó un gran primer tiempo ante un rival directo en la pelea por la cima y ahí marcó la diferencia para construir una victoria sólida que lo mantiene como líder.

A los 16 minutos, en la primera llegada clara, Independiente Rivadavia abrió el marcador con un golazo: Luciano Gómez capturó una pelota fuera del área y sacó una volea impecable que se metió junto al ángulo para el 1-0.

El segundo llegó a los 29', tras un error grosero en la salida de Rosario Central . Facundo Mallo se equivocó al intentar cambiar de frente y dejó la pelota servida para Alex Arce, que no perdonó y definió con potencia para el 2-0.

Golazo de Luciano Gómez para el 1-0 de la Lepra vs Central.

Golazo de Luciano Gómez para el 1-0 de la Lepra vs Central

Alex Arce aprovechó el error del fondo rival y no perdonó: 2-0

Embed ¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



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En el complemento, el local tuvo una chance clara para ampliar la diferencia a los 24 minutos, con un centro de Gómez que José Florentín conectó de cabeza, pero la pelota se fue muy cerca del palo.

Central nunca logró reaccionar y la Lepra sostuvo el resultado con firmeza hasta el final para sellar un triunfo clave. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Tigre, mientras que el Canalla recibirá a Atlético Tucumán.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Rosario Central