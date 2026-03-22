Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Rosario Central en el Gargantini y es el único líder de la Zona B
Con un zapatazo infernal de Gómez, y otra gran definición del paraguayo Arce, Independiente Rivadavia venció 2-0 al Canalla y sigue arriba en el Apertura.
Independiente Rivadavia le ganó 2-0 a Rosario Central en el estadio Bautista Gargantini con goles de Luciano Gómez y Alex Arce, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, y se sigue manteniendo en la cima de la Zona B.
El equipo del Parque alcanzó los 23 puntos y se cortó solo en la punta de la Zona B, con River como escolta con 20 y Belgrano con 19.
La Lepra firmó un gran primer tiempo ante un rival directo en la pelea por la cima y ahí marcó la diferencia para construir una victoria sólida que lo mantiene como líder.
A los 16 minutos, en la primera llegada clara, Independiente Rivadavia abrió el marcador con un golazo: Luciano Gómez capturó una pelota fuera del área y sacó una volea impecable que se metió junto al ángulo para el 1-0.
El golazo de Luciano Gómez que puso en ventaja a la Lepra
El segundo llegó a los 29', tras un error grosero en la salida de Rosario Central. Facundo Mallo se equivocó al intentar cambiar de frente y dejó la pelota servida para Alex Arce, que no perdonó y definió con potencia para el 2-0.
Alex Arce aprovechó el error del fondo rival y no perdonó: 2-0
En el complemento, el local tuvo una chance clara para ampliar la diferencia a los 24 minutos, con un centro de Gómez que José Florentín conectó de cabeza, pero la pelota se fue muy cerca del palo.
Central nunca logró reaccionar y la Lepra sostuvo el resultado con firmeza hasta el final para sellar un triunfo clave. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Tigre, mientras que el Canalla recibirá a Atlético Tucumán.