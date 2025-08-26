La bomba de Di María contra Boca cuando le preguntaron por los polémicos penales a Central: "Deberíamos hablar del..."

Ángel Di María salió al cruce de las críticas por los penales a favor del Canalla y se defendió con un ejemplo que involucra a Boca.

Ángel Di María no se calló nada y apuntó contra Boca en plena polémica por los penales a Central.

Ángel Di María levantó la voz en medio de las críticas al arbitraje en el fútbol argentino y a lo fallos en favor de Rosario Central. Por ejemplo, contra San Martín de San Juan le dieron un penal inexistente y ante Atlético Tucumán le anularon de manera incorrecta un gol al Decano. Eso sí, contra Lanús el penal fue claro.

El Fideo fue consultado sobre las críticas que recibió el Canalla tras las sanciones que lo beneficiaron, y no dudó en dar su opinión. “Son cosas normales, ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante”, señaló.

En medio de los cuestionamientos a los penales cobrados a favor de Rosario Central en los últimos partidos, el crack canalla lanzó una frase que encendió la polémica: "Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel. Pero es así, en el fútbol son los árbitros los que deciden".

Luego, defendió los cobros en cuestión: “Para mí, los penales que tuvimos fueron claros. El que quiera decir otra cosa, está abierto a decirlo. Tienen un micrófono y pueden hablar siempre”.

El gol de Merentiel para el 1-0 de Boca frente a Banfield El gol de Merentiel para el 1-0 de Boca frente a Banfield Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield TNT Sports Incluso apuntó contra la idea de que Central reciba “ayuda” arbitral: “Nosotros estamos tranquilos con el trabajo que estamos haciendo. Si tendríamos una ayuda, creo que estaríamos primeros y no donde estamos. Siempre se habla de todo eso, es algo normal. Pero yo estoy completamente tranquilo porque estamos haciendo un gran trabajo y no necesitamos la ayuda de nadie”.