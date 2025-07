El audio del VAR del penal en Lanús-Central que revela el agravio de Izquierdoz a Andrés Merlos: "No seas..."

Luego de especulaciones sobre el diálogo que terminó con la roja para el capitán del Granate, la LPF difundió los audios del VAR entre Merlos, Silvio Trucco (VAR) y Diego Verlotta (AVAR), y se supo lo que le dijo el Cali al juez principal: "¡Se saca las manos para no provocar contacto, él (por Duarte) lo provoca! ¡No seas ladrón, como la otra vez! ¡No seas ladrón, no seas ladrón!”, repite varias veces el exmarcador central de Boca delante de Di María, quien mira al árbitro como sorprendido de que no tome ninguna medida. Tras eso, el árbitro le mostró la roja.