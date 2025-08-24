Con qué auto de Fórmula 1 comparó Ariel Holan a Di María tras su golazo ante Newell's: "Ángel es una..."

Ariel Holan habló del triunfo de Rosario Central en el clásico rosarino y llenó de elogios a Ángel Di María por su exquisito tiro libre. Hasta lo comparó con un auto de F1.

La tarde-noche del sábado estuvo cargada de emociones para Rosario Central. No solo por otra victoria en el clásico rosarino ante Newell's con el que estiró a 21 partidos la diferencia en el historial contra los leprosos, sino que también por la forma en la que se dio: un tiro libre exquisito de Ángel Di María que selló el 1-0 final en los últimos minutos del match.

"Ángel se lo merecía más que nadie, por eso estamos muy felices. Fue un golazo el que hizo y, por la búsqueda que tuvimos, fue merecido", fueron las primeras palabras de Ariel Holan, DT del Canalla, en conferencia de prensa al referirse a la obra de arte que enmarcó el campeón del mundo en el Gigante de Arroyito.

La increíble comparación de Ariel Holan: Di María y un auto de Fórmula 1 Sin embargo, los halagos del no quedaron ahí y siguieron de una manera muy particular: el entrenador comparó a uno de los máximos ídolos de la Selección argentina con un auto de Fórmula 1. " Di María es una Ferrari. Hay que encontrar el balance justo para ponerle combustible adecuado y así poder lograr que él desarrolle el máximo potencial que pueda en esta etapa de su carrera", expresó metafóricamente Holan.

Ariel Holan se deshizo en elogios a Di María y dijo que "es una Ferrari". (Video X: @EmiNunia4) Ariel Holan se deshizo en elogios a Di María y dijo que "es una Ferrari". (Video X: @EmiNunia4) Por otra parte, el técnico de Rosario Central explicó lo rápido que está siendo la adaptación de Fideo en el fútbol argentino y expresó su felicidad por eso: "Veo muy bien a Ángel. Está haciendo un esfuerzo enorme para crecer en su preparación. Es meritorio poder jugar un clásico después de mucho y hacer este golazo. Este fútbol es muy duro y distinto a lo que él jugaba en Europa y la adaptación es compleja", concluyó el DT.