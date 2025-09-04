¡Gravísimo! La periodista que grabó los incidentes denunció amenazas del jugador de Rodeo del Medio

Este miércoles por la tarde ocurrió otro hecho violento en una cancha de fútbol de Mendoza. En el encuentro por la fecha 8 del Clausura de la Liga Mendocina que se disputó en el estadio de Fray Luis Beltrán entre el local y Rodeo del Medio , hubo una agresión al árbitro del partido y a personal de seguridad privada.

Tras el final del primer tiempo, en un clásico caliente que ganaba Beltrán 1 a 0, el futbolista Misael Torres, de Rodeo, agredió al árbitro Matías Fernández después de que este decida expulsarlo y en el tumulto personal de seguridad privada también recibió golpes y empujones del jugador visitante.

Tras los hechos ocurridos en la tarde del miércoles, durante la noche se conoció una gravísima denuncia de la periodista que grabó los hechos de violencia del jugador de Rodeo del Medio, Misael Torres .

A través de sus redes sociales, compartió una captura de pantalla del chat con el futbolista, quien le recrimina haber publicado el video y nombrarlo, y luego le aconseja: "Espero que sepas defenderte, canchera".

La charla completa de la periodista con el jugador

WhatsApp Image 2025-09-03 at 23.27.07

Al mismo tiempo, en sus redes, la periodista explicó, textualmente: "Voy hacer un pequeño descargo del partido de hoy. Ya que recibí amenazas del jugador de Rodeo del Medio (en mi Instagram personal) por subir el video donde él sale golpeando a la gente de seguridad. En la cancha me dijo que no tenía derecho a grabar y luego la siguió por chat. La situación fue incómoda y molesta por el simple hecho de que yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ojalá estas cosas no pasen más, ya que manchan a nuestro fútbol y hoy quedó afectado un club por un jugador. Gracias por leer".