La sorpresiva decisión del Chelsea con Facundo Buonanotte, a horas de haberlo presentado: afuera de la lista de la Champions

El Chelsea entregó la nómina para la próxima edición de la Champions League y no incluyó a Facundo Buonanotte, el argentino que llegó como refuerzo sorpresa. El motivo.

Facundo Buonanotte empezó su aventura en el Chelsea lleno de ilusión. Después de salir del Brighton y sumarse al club londinense a préstamo por un año, el pibe se mostró con muchas ganas de dar el salto. “Es la primera vez que voy a competir en la Champions League y espero que nos vaya muy bien”, tiró en su presentación. Pero esa ilusión duró poco: quedó afuera de la lista para jugar el torneo más importante de Europa.

Buonanotte, sin Champions con el Chelsea: el motivo El pasado martes 2 de septiembre, los equipos que juegan la Champions tenían que entregar sus listas oficiales a la UEFA y, cuando se publicó la de los Blues, el nombre de Buonanotte no aparecía en la "Lista A", la cual solo permite anotar a 25 futbolistas en la nómina principal del certamen por una cuestión reglamentaria.

En ese sentido, el técnico Enzo Maresca tuvo que recortar y con tantos nombres en el plantel y mucha competencia en un mercado en el que el elenco de Londres incorporó varias caras nuevas importantes, el volante ofensivo fue uno de los que quedó afuera. Sí están Enzo Fernández, figura y uno de los capitanes del equipo, y Alejandro Garnacho, otro de los refuerzos de este mercado.

Facundo Buonanotte has arrived. pic.twitter.com/8upPLft6aa — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025

El argentino sí integra la "Lista B": de qué se trata Eso sí, su nombre aparece escrito está "Lista B", un grupo de reservas o juveniles que pueden ser convocados si se lesiona o es suspendido algún jugador de la lista principal. Es decir, no está completamente descartado: si se abre un cupo, el argentino todavía tiene la chance de ser inscripto en un futuro. Por lo pronto, el pibe se va a perder los primeros partidos del Chelsea en la Champions: el debut contra el Bayern Múnich en Alemania y después el choque con el Benfica en Stamford Bridge.