Chelsea presentó oficialmente a Alejandro Garnacho como flamante refuerzo: "Somos el mejor equipo del mundo"

Alejandro Garnacho ya luce la indumentaria del Chelsea, que este sábado hizo oficial su contratación luego del triunfo 2-0 ante Fulham.

Días atrás, luego de una larga espera, se confirmo de una vez por todas que Alejandro Garnacho sería nuevo jugador del Chelsea. De este modo, le dio un cierre definitivo a su estadía en Manchester United, en donde se formó, debutó profesionalmente y disputó un total de 144 partidos, con 26 goles convertidos y 22 asistencias.

El joven delantero hispano-argentino llega al gigante londinense por unos 54 millones de dólares y se encontrará con su compatriota Enzo Fernández, quien también es capitán del equipo, y además se sumaría próximamente Facundo Bounanotte. Pero hoy, los focos están apuntados en la incorporación del nacido en Madrid.

El Bichito estuvo presente esta jornada en el estadio en la victoria 2-0 en el derbi frente al Fulham por la fecha 3 de la Premier League. Luego del encuentro, los Blues hicieron oficial su fichaje y lo anunciaron en redes sociales con varios posteos del atacante de 21 años con la indumentaria del club, entre los que se destaca un video en el que se lo ve recorriendo el Stamford Bridge y sentándose en los carteles de publicidad con los brazos cruzados, su festejo clásico, con el cual homenajea a su ídolo Cristiano Ronaldo.

"Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz", declaró Garnacho tras plasmar su firma en su nuevo contrato.