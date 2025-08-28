¡Here we go! Alejandro Garnacho tiene nuevo club: Manchester United lo vende por US$ 55.000.000

Tras meses de incertidumbre, se resolvió el futuro de Alejandro Garnacho. Seguirá su carrera en uno de los equipos más importantes de Europa.

La novela que entrelazaba a Alejandro Garnacho y el Manchester United llegó a su fin. Luego de largos meses de incertidumbre y a días del cierre del mercado europeo, el extremo de la Selección argentina definió su futuro y ya se sabe en qué club seguirá su carrera.

Tras ser apartado del primer equipo de los Red Devils por los chispazos con el entrenador Ruben Amorim, el jugador de 21 años empezó a analizar nuevos horizontes, pero con una idea clara: continuar en la Premier League. Desde el primer momento, el equipo que más interés mostró por él fue el Chelsea, y Garnacho, tentado por esa oportunidad, rechazó propuestas de Arabia Saudita y del Bayern Múnich con la intención de llegar a Londres.

Confirmado: Alejandro Garnacho será refuerzo del Chelsea Después de varios idas y vueltas en la negociación, los Blues llegaron a un acuerdo total con el United para comprar al argentino por un monto cercano a los 40 millones de libras, algo así como US$55.000.000. La noticia fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercados de pases, y será anunciada por los clubes en las próximas horas, una vez que se terminen de pulir los últimos detalles de la operación.

BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.



Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.



Story from July, confirmed. pic.twitter.com/TMHTkA9JM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

El delantero de la Scaloneta firmará un contrato de siete años con el vigente campeón del Mundial de Clubes y la Conference League y será compañero de Enzo Fernández, uno de los pilares del elenco londinense y a quien ya conoce por sus pasos en la Albiceleste.