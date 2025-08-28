Se sorteó la Champions League 2025/26: cómo quedó el fixture y cuáles serán los cruces más picantes

La UEFA sorteó la fase de liga de la Champions League 2025/26 y los hinchas ya empiezan a tachar partidos en el calendario. Con este sistema, que reemplazó la vieja fase de grupos, cada club jugará ocho partidos: cuatro de local y cuatro de visitante, con rivales de distintos bombos.

Este formato, estrenado la temporada pasada, generó una revolución: todos suman puntos en una tabla general y los mejores ocho avanzan directo a octavos. Del 9° al 24° deberán jugar un playoff ida y vuelta para ganarse el boleto a la siguiente ronda, mientras que del 25° al 36° se despiden de Europa.

Una de las grandes novedades de esta edición es que los equipos que terminen más arriba en la tabla tendrán la chance de definir las series de octavos , cuartos y semis en condición de local. Una forma de darle aún más importancia a cada punto en la fase de liga.

La suerte no fue caprichosa y ya dejó emparejamientos de alto voltaje. El Real Madrid chocará nada menos que con Manchester City, Liverpool y Juventus, mientras que el Barcelona tendrá que verse las caras con el PSG, Chelsea y Frankfurt.

Por su parte, el Bayern Múnich se cruzará con Chelsea, PSG y Arsenal, mientras que el Manchester City se medirá con Borussia Dortmund, Real Madrid , Leverkusen y Napoli. Duros arranques para los candidatos.

Entre los cruces más esperados también aparecen Inter–Borussia Dortmund, Atlético Madrid–Liverpool y Juventus–Villarreal. Además, habrá lugar para equipos menos habituales como Union SG, Pafos, Bodo Glimt o Qarabag, que buscarán dar el golpe ante los gigantes.

El siguiente es el camino del PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayer Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona en la Fase Liga de la Champions League.

Estos son los equipos confirmados en la Fase Liga de la Champions League para el Bombo 2 del sorteo: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt y Brujas.

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt y Marsella ya conocen sus rivales para la Fase Liga de la Champions League.

La suerte quedó echada para Copenhague, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty.

La pelota empezará a rodar pronto y la expectativa ya está instalada: la Champions League 2025/26 promete ser un torneo lleno de partidazos desde la primera jornada.

