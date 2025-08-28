El inédito cambio reglamentario para la Champions League 2025/26 que revolucionará los playoffs

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la Champions League y para esta nueva edición, la UEFA implementó una gran medida.

Este jueves a partir de las 13:00 (hora de Argentina) se llevará a cabo el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025/26. El certamen más prestigioso a nivel clubes en el Viejo Continente que comenzará el próximo 16 de septiembre contará con la participación de los mejores equipos del continente como lo son el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Inter de Milán, PSG, entre otros.

De cara a esta nueva edición de la Orejona, la UEFA tomó una llamativa decisión e implementó un cambio novedoso de cara a las instancias de eliminación directa. Tal como ocurrió en la temporada pasada, los 24 mejores equipos ubicados en la tabla de posiciones clasificarán a la próxima instancia, pero solamente los mejores 8 se meterán directamente en octavos de final mientras que del 9° al 24° jugarán los 16vos de final en un partido a ida y vuelta.

El novedoso cambio que implementó la UEFA en la Champions League 2025/26 Ya cuando se conocen a los 16 equipos que jugarán octavos, la UEFA llevará a cabo el sorteo para definir los cruces y las llaves rumbo hacia la gran final. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, en esta ocasión solamente se sortearan los mano a mano y no las localías.

Ya están definidos los cruces de la nueva Champions League. Foto: EFE La nueva medida que tomó la UEFA en la Champions League 2025/26. Foto: EFE

Ahora, lo que ocurrirá es que el equipo que haya terminado en una mejor ubicación definirá la llave en su estadio y los sorteos determinarán únicamente los cruces hasta la final. No obstante, eso no es lo único, ya que si el 22° clasificado elimina el 3° (definiendo de visitante porque el 3° ganó ese derecho), en la siguiente fase, si enfrenta al 8°, el 22° define de local porque toma la posición del equipo al que eliminó.