Selección de líderes: los 8 jugadores de la Scaloneta que son capitanes en sus clubes

Messi, Dibu, Lautaro Martínez y Otamendi son algunos de los capitanes que forman parte de la Selección argentina. Pero hay más.

La Selección argentina no solo se distingue por la calidad de sus futbolistas, sino también por la cantidad de líderes que integran el plantel. En la última lista presentada por Lionel Scaloni, 7 de los 29 convocados son capitanes en sus equipos, lo que representa casi un 25% del grupo. Una particularidad que refleja la personalidad y el peso específico de esta generación de campeones del mundo.

El dato es aún más llamativo si se tiene en cuenta que Enzo Fernández, quien lleva la cinta en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes, no fue convocado por sanción, lo que eleva la cifra a ocho. Los nombres de esta lista hablan por sí solos: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lionel Messi (Inter Miami) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

lionel messi inter Lionel Messi, entre los siete capitanes que tiene la Selección argentina en su plantel. Instagram @leomessi

Argentina, la Selección de los capitanes El hecho de que tantos argentinos sean referentes en equipos de primer nivel mundial no sorprende a quienes siguen de cerca al seleccionado. La Albiceleste se caracteriza por futbolistas con fortaleza mental, capaces de sobreponerse a la presión y de marcar el rumbo dentro del vestuario. La mentalidad ganadora, tan valorada en Europa, fue uno de los sellos que Scaloni potenció desde su llegada.

No se trata solo de los capitanes oficiales. Otros jugadores, aunque no lleven la cinta, son voces de mando en sus planteles. Leandro Paredes ha sido capitán en partidos de la Roma y en Boca es considerado un líder natural. Algo similar ocurre con Gonzalo Montiel en River, Nicolás Tagliafico en el Lyon o Alan Varela en el Porto.