La tajante sentencia de Lionel Scaloni sobre la situación del Dibu Martínez en el Aston Villa: "Entiendo que si se quedó..."

Lionel Scaloni se refirió a la continuidad del arquero campeón del mundo y bicampeón de América en el elenco de Birmingham.

Los últimos días del mercado de pases tuvieron al Dibu Martínez como uno de los grandes protagonistas. Se esperaba que tras el final de la temporada pasada el campeón del mundo cambiara de club luego de su emotiva despedida en el último partido de los Villanos, lo cierto es que las altas pretensiones de los Birmingham, que querían cerca de 40 millones para dejarlo ir, hicieron que ninguna opción prosperara y nadie estuvo dispuesto a pagar esa cifra por el arquero de 33 años.

El pasado domingo, el Manchester United reactivó las charlas con su entorno y llegó a un acuerdo contractual con el futbolista, pero la dirigencia del Aston Villa no se puso de acuerdo con los Red Devils y finalmente terminaron contratando a Senn Lemmens.

De todas formas eso no quedó ahí, y unas horas más tarde, el Galatasaray de Turquía volvió a la carga para hacerse con los servicios del arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina. No obstante, el número 23 no quería pasar a una liga menor que la Premier League y terminó rechazando la oferta, por lo que con el libro de pases cerrado, el Dibu seguirá jugando en el Aston Villa.

Ahora, quien habló sobre este tema fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección argentina dio una conferencia de prensa en la previa del partido ante Venezuela y se refirió a la situación del número 23: "Emiliano (Martínez) bien, ayer estaba de cumpleaños, estaba alegre y bien. No se hizo su pase. Habrá tenido ilusión de jugar en Manchester como se decía, pero siempre es positivo y pensando en nosotros y a la vuelta en su club que ahora mismo tiene que pensar. En líneas generales lo vi bien”, sentenció.