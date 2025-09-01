La rompió en Boca, se fue por la cláusula, lo citó Scaloni y ahora lo compró Bayer Leverkusen por US$ 35.000.000

Tras despedir a Erik ten Hag, el Bayer Leverkusen anunció el fichaje de un futbolista surgido en Boca y que aspira a volver a la Selección argentina.

Son horas clave en el mercado de pases europeo. Este lunes 1 de septiembre cierra el libro y una gran cantidad clubes están ultimando las llegadas de los últimos refuerzos para una temporada 2025/26 que acaba de comenzar. Entre ellos se encuentra el Bayer Leverkusen, que está viviendo un día bastante peculiar y convulsionado.

Esta mañana, el campeón de la Bundesliga 2023/24 despidió a Erik ten Hag como DT después de que hubiera dirigido apenas unos 3 partidos desde su llegada en julio. Sin embargo, durante el transcurso de la jornada otra noticia, en este caso positiva, golpeó las puertas del club y tiene que ver con la incorporación de un futbolista argentino surgido en Boca Juniors y que ya fue citado por Lionel Scaloni en la Selección.

Equi Fernández es nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bayer04_es/status/1962537836306981134&partner=&hide_thread=false Desde Buenos Aires hasta Leverkusen



#Fernández2030 | #SomosBayer04 pic.twitter.com/fn1SEWUQxf — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) September 1, 2025

Se trata de Equi Fernández, que el año pasado dejó el Xeneize para jugar en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, que pagó por él unos 20 millones de dólares (el valor de su cláusula). Tras una temporada en la Suadi Pro League, su equipo lo vendió al de la farmacéutica por unos US$ 35 millones, de los cuales un 4% irá a las arcas de Brandsen 805.

De este modo, el volante de 23 años se convirtió en nuevo jugador del Bayer Leverkusen, donde compartirá plantel con dos compatriotas como Exequiel Palacios y el Diablito Echeverri, que ya tuvo su debut el último sábado. El contrato que firmó es de largo plazo y se extiende hasta junio de 2030.