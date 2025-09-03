La frase de Lionel Scaloni sobre el último partido oficial de Messi con la Selección en Argentina: "Hay que disfrutarlo"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del duelo ante la Vinotinto y se refirió al anuncio del astro rosarino.

Este jueves a las 20:30, la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni jugará su último partido de local por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, certamen al cual ya se clasificó hace tres fechas atrás.

No obstante, este no será un partido más para Lionel Messi, ya que el astro argentino aseguró hace una semana atrás que el partido ante la Vinotinto será su último partido oficial con la Selección en Argentina: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que será un partido muy especial donde me va a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, todos los que puedan y lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero ahora vamos con esa intención”, sentenció.

De esta manera, el ocho veces ganador del Balón de Oro cerrará el 2025 con la Albiceleste disputando la doble fecha de Eliminatorias, los amistosos de octubre en Estados Unidos y los de noviembre en Angola e India. Ya en 2026, jugará en marzo la Finalissima ante la España de Lamine Yamal (fecha y sede por definir) y luego disputará el Mundial 2026 en lo que podría ser su última participación en este certamen con la camiseta de Argentina.

Video: Lionel Messi confirmó que el partido ante Venezuela será el último oficial en Argentina Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina con la Selección

Lionel Scaloni habló sobre el último partido oficial de Leo A un día del tan esperado encuentro en el Monumental, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió al anuncio del astro rosarino: “Es un partido, por lo que ya declaró Leo (Messi), que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo", comenzó.