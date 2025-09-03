La foto del beso de Lionel Messi y Antonela en su casamiento que ganó un prestigioso premio internacional

El fotógrafo de la noche que unió como marido y mujer a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, ganó un trofeo por una imagen que capturó en el momento justo.

La foto del beso de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en su casamiento que ganó un prestigioso premio. Foto: @antonelaRoccuzzo

Ya pasaron ocho de años de aquel 30 de junio de 2017, día en el que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dieron el sí definitivo y se convirtieron en marido y mujer. Aquella noche en Rosario, que tuvo a más de 260 invitados entre familiares, amigos y figuras destacadas del fútbol internacional, fue una de las más recordadas en la historia de Santa Fe y también de todo el pueblo argentino, que vio como el ganador de ocho Balones de Oro se casaba.

Ahora, un tiempo después, esa gran noche tuvo un premio inesperado. El fotógrafo del evento, el rosarino Andrés Preumayr, recibió un prestigioso premio internacional de su especialidad luego de presentar una imagen de aquella histórica e inolvidable jornada.

La fotografía en el casamiento de Lionel Messi que ganó un importante premio La foto que le dio el codiciado trofeo fue cuando Messi y Antonela Roccuzzo se estaban dando un beso, pero lo que captó el fotógrafo fue la tierna y espontánea reacción de emoción de su hijo Thiago, quien en ese entonces tenía cuatro años. Esta imagen le valió para ganar el premio Inspiration Award, otorgado por una de las organizaciones más reconocidas en el ámbito de la fotografía de bodas.

image La foto que le dio el codiciado trofeo a Andrés Preumayr.

Por su parte, Preumayr aseguró que este evento fue un antes y un después en su carrera, y también detalló en su cuenta de Instagram cómo obtuvo la imagen cargada de sentimientos: “Todos esperábamos el beso de Anto y Leo (...) pero lo mejor vino un segundo después, con la reacción de Thiago, tan espontánea y natural, con una ternura inolvidable. Apenas lo vi, cambié rápido de posición para poder sumarlo a la foto y jugar con la oposición de momentos", detalló.