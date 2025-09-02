La foto íntima de Messi y Antonela que impactó al mundo y ganó un premio

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dieron su sí en 2017 y una foto de ese momento terminó convirtiéndose en un recuerdo inmortal. El encargado de capturarla fue Andrés Preumayr, fotógrafo de Rosario, quien no solo retrató la boda del futbolista más famoso, sino que también logró un premio internacional que reconoció la magia de esa escena.

La imagen premiada muestra a la pareja en el instante más esperado de la ceremonia: el beso de los recién casados. Antonela vestida de blanco, Messi de traje negro impecable y, entre ellos, su pequeño Thiago robándose la atención al taparse el rostro con inocencia. Un gesto espontáneo que transformó la foto en una joya cargada de ternura.

Nueva foto premiada y, como todas, también tiene su historia.

Aquel 30 de junio de 2017, el City Center de Rosario fue escenario de un evento que atrajo miradas del mundo. Preumayr encabezó el equipo de fotógrafos que registró cada detalle de la noche, aunque jamás imaginó que una de sus capturas se convertiría en parte de la memoria colectiva y, años más tarde, sería premiada a nivel internacional.

La foto permaneció guardada en la intimidad de la familia durante un largo tiempo. Los Messi decidieron compartirla en sus redes, y desde entonces comenzó a circular como una muestra auténtica de amor y complicidad. Fue ese gesto el que motivó al fotógrafo a presentarla en concursos, hasta lograr reconocimiento en Inspiration Photographers.

Pasaron 4 años y parece que fue ayer...

El propio Preumayr recordó en Instagram que aquel instante estuvo lleno de nervios. No pudo revisar la cámara de inmediato y temía que la toma no hubiera salido como esperaba. Horas más tarde confirmó que había conseguido congelar uno de los momentos más tiernos de la boda, con la naturalidad de Thiago como protagonista inesperado.

Ocho años después, esa foto se consagró con un premio que la coloca en un lugar especial dentro de la historia visual de Messi y Antonela. Para el fotógrafo, más que un galardón, es una excusa para revivir emociones. Una muestra de que una imagen, en el instante correcto, puede superar el paso del tiempo y seguir emocionando.