La fuerte sentencia de Scaloni sobre la Finalissima contra España: "Hubiera preferido no jugarla porque..."

A menos de un año para el Mundial, y con la Finalissima entre Argentina y España programada para marzo, Lionel Scaloni sorprendió con sus declaraciones.

La Selección argentina se prepara para volver a jugar después de varios meses de inactividad. Este jueves recibirá a Venezuela en el Monumental y luego visitará el martes 9 a Ecuador para darle cierre a las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que serán dos de los últimos tres partidos oficiales que disputará antes del Mundial 2026.

El restante es nada menos que la Finalissima ante España, que después de muchos idas y vueltas, finalmente parece que se llevará a cabo entre las semanas del 15 y el 27 de marzo del año próximo. Hay grandes expectativas puestas en este duelo entre las dos mejores selecciones del mundo en el último tiempo. Sin embargo, no todos los protagonistas están igual de entusiasmados con este compromiso.

Lionel Scaloni, el cerebro de todos los éxitos de la Albiceleste desde el 2021 hasta la fecha, se mostró en desacuerdo con la organización de la final ante la Furia: "Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial. Me parece que hubo tiempo para jugarla antes", señaló de manera tajante en diálogo con Pablo Giralt para TNT Sports.

"España no pudo porque tenían la Nations League. A nosotros como sudamericanos nos ha matado porque no podemos competir contra europeos. Ellos hicieron ese propio torneo, que teóricamente es amistoso, después lo han maquillado, y no hemos podido jugar. Y ahora que nosotros sí podemos, ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial", argumentó del DT de Pujato.