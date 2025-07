Bombazo: se confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

La Finalissima podría jugarse en un estadio especial para Messi. Foto: archivo En 2022, Argentina le ganó 3-0 a Italia en la primera edición de la Finalissima. Foto: archivo

Las posibles sedes para la Finalissima

No obstante, ya se comenzó a hablar de posibles sedes tentativas para albergar el encuentro entre Argentina y España. En ese sentido, aparecen tres opciones concretas sobre la mesa: Londres (sería en Wembley al igual que vs. Italia), Qatar y Arabia Saudita. Todavía no hay nada definido sobre el tema del estadio, pero lo seguro es que está lejos de ser en Sudamérica.