Juan Sebastián Verón puso en jaque la continuidad de Eduardo Domínguez en Estudiantes: "Si esto sigue así..."

“Esto es fútbol, y el que está en fútbol, sabe… Va en los momentos, este un momento que se viene extendiendo, que no encuentra continuidad y eso en el fútbol es difícil de sostener. Es normal que se cuestione al jugador, al técnico y a la dirigencia… No hay que asustarse de eso”, comenzó diciendo en el programa de streaming del medio 0221.

Más allá del apoyo, la Bruja le lanzó la pelota a Domínguez en caso de que los resultados sigan siendo negativos y este no decida dar un paso al costado: “Nunca sabés cuál es la mejor decisión. Uno analiza el momento y más allá de analizarlo yo, que puedo tener una mirada, lo tienen que analizar ellos. Si en el plantel, el capitán, dice esto es así y el técnico quiere seguir, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos?”,

Siguiendo con ese mensaje, Verón dejó en claro que, si no hay una mejora a corto plazo, no quedará otra que cortar el ciclo de Eduardo Domínguez al frente de Estudiantes: “Hay que saber hasta dónde, hay que entender. Puedo, no puedo, llego, tengo recepción del otro lado, puedo aferrarme de algo. La decisión pasa por ahí más que por decir andate. Si esto sigue así, se va a tener que dar la salida”.