¡Gran expectativa! Sigue la venta de entradas para el duelo entre la Lepra y Tigre por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se enfrentará ante Tigre este viernes a las 21:15 en el estadio de Newell´s Old Boys de Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. La Lepra de Alfredo Jesús Berti busca hacer historia y meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. Este jueves, sigue la venta de entradas en el Malvinas.

Este jueves 4 de septiembre, los hinchas de la Lepra que viajarán a Rosario podrán adquirir sus entradas en la boletería Sur del estadio Malvinas Argentinas, en la Ciudad de Mendoza de 9 a 16. Además, es de destacar que no habrá venta de entradas el día de partido en Rosario.

La probable formación de la Lepra

Con el ingreso de Mauricio Cardillo en la mitad de la cancha como principal novedad, Alfredo Berti ya tendría decidido el equipo que saldrá a la cancha para el encuentro frente a Tigre. Los once iniciales serían los siguientes:

Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Cabe recordar que el vencedor jugará la semifinal de la Copa Argentina frente al ganador del duelo de candidatos entre River Plate y Racing Club de Avellaneda. Los otros cruces de cuartos de final son Newell's Old Boys de Rosario frente a Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors ante Lanús.