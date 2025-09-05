¡Un susto enorme! La Lepra no pudo viajar a Rosario por fallas en el avión y lo hará hoy por la mañana

La Lepra no pudo viajar a Rosario para jugar ante Tigre por la Copa Argentina por fallas técnicas en el avión. La delegación partirá hoy por la mañana.

La Lepra quiere festejar nuevamente frente a la tribuna Lionel Messi y meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

La Lepra no pudo viajar a Rosario, donde debe presentarse esta noche para jugar a todo o nada frente a Tigre en busca del sueño de la Copa Argentina. Gran parte de la delegación tuvo que regresar a Mendoza por fallas en el avión. Después del susto, el plantel emprenderá el vuelo cerca de las 9 de este viernes.

El plantel de Independiente Rivadavia vivió un gran susto este jueves por la noche cuando el vuelo que debía trasladar a 18 futbolistas y parte de la delegación hacia Rosario presentó problemas técnicos en el tren de aterrizaje. La aeronave, que había despegado desde Mendoza, debió regresar al aeropuerto provincial y aterrizar de manera imprevista, lo que generó momentos de tensión e incomodidad.

Tras la experiencia, el plantel Azul decidió no volver a subir al mismo avión, por lo que el viaje debió ser reprogramado. La organización de la Copa Argentina dispuso el envío de otra aeronave para que el traslado pueda concretarse en las próximas horas. Según lo previsto, el nuevo vuelo partirá este viernes a las 9 de la mañana con destino a Rosario, donde la Lepra debe enfrentarse a Tigre por los octavos de final de la competencia.

La situación alteró la planificación de la Lepra en la previa de un partido clave, donde el equipo de Alfredo Berti buscará hacer historia y meterse en las semifinales, donde se enfrentaría ante el ganador de Racing Club y River Plate.

Habrá venta de entradas en Rosario Finalmente, desde la cuenta oficial de la Copa Argentina se confirmó que se venderán entradas este viernes en Rosario, tanto para Independiente Rivadavia como para Tigre: