¡Atención, Lobo! Cambió el horario del partido entre Gimnasia y San Telmo del próximo sábado

El encuentro por la fecha 32 de la Primera Nacional entre Gimnasia y San Telmo sufrió un cambio de horario. Se jugará en el Víctor Legrotaglie.

El partido entre Gimnasia y Esgrima y San Telmo sufrió este martes una modificación en su horario. El encuentro, correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional estaba previsto para las 16 horas del sábado 20 de septiembre, pero finalmente se jugará el mismo día, pero a las 17.30.

La modificación fue informada este martes a través de los medios oficiales de la institución.

Gimnasia perdió este lunes con Agropecuario de Carlos Casares y está obligado a volver al triunfo el próximo sábado, en la recta final del torneo, si quiere alcanzar el objetivo de meterse en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El Lobo, con la derrota ante el Sojero, quedó segundo con 56 puntos, detrás de Estudiantes de Río Cuarto, que tiene las mismas unidades, la misma diferencia de gol, pero más tantos a favor.

El equipo cordobés se metió sorpresivamente en la pelea después de 5 triunfos consecutivos y este fin de semana jugará su encuentro el mismo día y a la misma hora que el Lobo, ante Chaco For Ever de visitante.