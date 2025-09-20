Video: el choque de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto estaba al borde de meterse en la Q2, pero chocó contra las barreras de contención y quedó eliminado en la Q1 en Baku.

No fue la qualy esperada para Franco Colapinto. En su 11° fin de semana de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine venía mostrando un gran ritmo durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Incluso, en un momento se metió dentro del top 10 y estaba a un paso de meterse en la Q2.

Sin embargo, en su última vuelta rápida, el joven de 22 años sufrió un fuerte accidente en la curva 5 del circuito urbano y callejero de Baku. Esto provocó la salida de la bandera roja y que no puediera avanzar a la Q2.

De esta manera, el número 43 finalizó P16 y saldrá desde esa posición en la carrera de este domingo (8:00 hora de Argentina). Además, los ingenieros de Alpine tendrán que trabajar rápidamente para poder arreglar el monoplaza y dejarlo en perfectas condiciones para mañana, aunque no haya sido de gravedad el choque, el auto quedó bastante dañado.

Franco Colapinto chocó y largará P16 en el GP de Azerbaiyán. Foto: @F1

Tras unos correctos rendimientos en las tres prácticas de la décimo primer carrera de la temporada de la Fórmula 1, el pilarense salió en busca de mejorar su rendimiento en la clasificación. Al comienzo y en sus dos primeras vueltas rápidas logró marcar un tiempo de 1:42:779 que lo ubicó en el 10° lugar de la parrilla y que lo metía dentro de la Q2. Sin embargo, su posición no lo aseguraba dentro del top 15 y es por ello que sobre el cierre de la sesión fue a dar su tercer giro.