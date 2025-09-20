Franco Colapinto terminó en el puesto 15° y Lando Norris fue el más rápido en la FP3 del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 , en la que finalizó 15°. El argentino, quien venía de terminar último este viernes en la práctica libre 2 , registró una vuelta rápida de 1m42s789 y quedó a solo 1.5 segundos del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.

Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 500 milésimas a su compañero de equipo en Alpine , el francés Pierre Gasly, que terminó 19° al igual que en la segunda práctica del viernes.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris le sacó solo 0.222 milésimas a su escolta, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Ahora, a partir de las 9 (hora de Argentina) se disputará la clasificación en la que todos los pilotos intentarán marcar sus mejores tiempos para salir lo más adelante posible en la carrera del domingo (8:00 hora de Argentina) del Gran Premio de Azerbaiyán.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 del Gran Premio de Azerbaiyán

Se acabó la FP3 del GP de Italia: Colapinto P15

En una sesión de entrenamientos con muchos tiempos marcados, el pilarense mejoró su rendimiento con respecto al viernes y con su tiempo de 1:42.789, el número 43 finalizó en el puesto 15° y ahora buscará tener una mejor performance en la qualy (11:00 hora de Argentina).

¡RESULTADOS DE LA FP3!



P15 - Franco Colapinto.



1:42.789 (+1.566s) ()



Consistentemente más rápido que Gasly durante toda la sesión, sacándole 5 DÉCIMAS en el final pic.twitter.com/j25BS3TmOF — 43 (@ColapintoFiles) September 20, 2025

Gran última vuelta de Franco Colapinto

En los últimos minutos de la FP3, el argentino saltó al 14° lugar con un tiempo de 1m42s789, cinco décimas más veloz que su compañero Gasly, que marcha 17°.

Franco Colapinto salió a hacer el simulacro de qualy y bajó su tiempo

A horas de la clasificación, los equipos buscan esa puesta a punto en el ritmo a una vuelta. Por eso, Franco Colapinto salió con el auto descargado y con gomas blandas en los últimos minutos de la FP3. Allí marcó un tiempo de 1m43s214 en su anteúltimo giro rápido.

FP3 - 50/60 MINS:

Both cars back on track and first times set on Softs

Franco - P15

Pierre - P20



Both cars back on track and first times set on Softs



Franco - P15

Pierre - P20 pic.twitter.com/sHXcDmNhPd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 20, 2025

Colapinto mejoró su tiempo y subió algunos puestos

En su tercer intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una gran mejoría y eso le permitió salir del fondo (se ubicó P13). El argentino marcó un tiempo de 1:44.352 y es probable que ahora vaya a los boxes para analizar la estrategia de cara a los últimos minutos de la sesión.

Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito callejero de Baku y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:45.279.

Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los McLaren, los Ferrari y los Kick Sauber, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Baku. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:46:728 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.