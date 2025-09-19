El sincericidio de Franco Colapinto tras finalizar P19 y P20 en las primeras dos práctica en Baku: "Estamos muy, muy..."

Franco Colapinto, piloto de Alpine, fue contundente a la hora de analizar su rendimiento en los primeros dos entrenamientos libres en Azerbaiyán.

Franco Colapinto comenzó un nuevo fin de semana en la Fórmula 1. Luego de una semana de descanso tras finalizar P17 en el Gran Premio de Italia en Monza, el pilarense retomó las actividades junto a Alpine para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano y callejero de Baku, una pista que le trae muy buenos recuerdos debido a que fue donde tuvo su mejor actuación en la Máxima (P8 en 2024).

Como cada viernes, los pilotos disputan las dos primeras sesiones de entrenamientos libres y en esta ocasión, el rendimiento del pilarense y de Alpine no fue el esperado. En la FP1, Colapinto finalizó en el puesto 19° mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en el último lugar. Luego, en la FP2, el argentino fue el colista mientras que el francés terminó 17°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969026549128032617&partner=&hide_thread=false Crossing off our Friday running pic.twitter.com/gSDx1up9go — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

El sincericidio de Franco Colapinto tras finalizar P19 y P20 en las primeras dos práctica en Baku Tras finalizar el viernes de prácticas, Franco Colapinto pasó por la zona mixta para hablar con los medios. Allí hizo un contundente análisis del rendimiento del A525 y fue sincero sobre lo que deben mejorar de cara a lo que resta del fin de semana: "Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y curvas lentas. (Entre la FP1 y la FP2) Hicimos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito la cosa. Pero estamos muy, muy lejos, a laburar para mañana", sentenció.

Por otro lado, el pilarense se refirió al tema del ala descargada del Alpine, un problema que le jugó en contra durante las dos primeras prácticas: "Es un poco el compromiso que tenemos y nos está costando. Ahora hay que trabajar para mañana", concluyó.