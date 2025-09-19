En una práctica muy detenida, Franco Colapinto finalizó P19 en la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán

Comenzó la acción del Gran Premio de Azerbaiyán para Franco Colapinto. Luego de una semana de descanso, el piloto de 22 años se volvió a subir a su A525 para disputar la primera sesión de entrenamientos en el circuito urbano y callejero de Baku, lugar en el que consiguió su mejor resultado de su carrera deportiva (P8 en 2024 de la mano de Williams Racing).

Tras su decente actuación en Monza, el piloto de Alpine bajó su rendimiento con respecto al pasado fin de semana y consiguió un flojo resultado al finalizar en el puesto 19°. Además, no tuvo la posibilidad de dar muchas vueltas debido a que más de la mitad de la práctica estuvo detenida por una larga bandera roja, ya que los comisarios de pista tuvieron que limpiar todos los escombros y la suciedad que había para así evitar un accidente.

Por su parte, McLaren dominó a placer de la mano de Lando Norris, quien terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la tercera práctica libre (1:42.704). El podio lo completaron su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien se quedó a 0.310 milésimas de superarlo, y Charles Leclerc de Ferrari.

Ahora, este viernes a las 9:00 (hora argentina) se llevará a cabo la segunda práctica. Luego, este sábado a las 5:30 se disputará la tercera y última sesión de entrenamientos antes de la clasificación (9:00). Por último, el domingo a las 8:00 se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán en lo que será la carrera 11 de Colapinto a bordo del Alpine.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Azerbaiyán

Se acabó la FP1 del GP de Azerbaiyán: Colapinto P19

En una sesión de entrenamientos con pocos tiempos marcados, el pilarense bajó su rendimiento con respecto a Países Bajos y Monza, y con su tiempo de 1:45:299, el número 43 finalizó en el puesto 19° y ahora buscará tener su mejor performance en la segunda práctica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1968971969581183463&partner=&hide_thread=false FP1 pic.twitter.com/xEPV5cmkHF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

Gran vuelta de Franco Colapinto en su tercer giro

En su tercera vuelta rápida, el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:45.299 con gomas blandas que lo dejó a 2.5 segundos del líder Norris. De todas maneras, el argentino está mostrando un mejor rendimiento en cada vuelta que da, pero la falta de potencia no le permite superar al resto de los pilotos.

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la segunda vuelta rápida

Tras una floja primera vuelta rápida, el argentino salió nuevamente a pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión marcó una vuelta de 1:45.783 y se mantiene a 3 segundos del líder, el británico Lando Norris de McLaren.

Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P1 de Baku

Después de estar 30 minutos en los boxes, el piloto argentinopor fin pudo salir a la pista para marcar un tiempo en la FP1 del GP de Azerbaiyán. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:47:798 con gomas blandas y se ubicó en el puesto 20°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1968967950947197110&partner=&hide_thread=false FP1 - 45/60 MINS:



Finally some meaningful running



Both cars are looking to get decent millage under their belts with the time remaining. pic.twitter.com/PKUagDEV5J — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

La actividad aún no se reanuda en Baku y los pilotos siguen sin poder dar vueltas

Los comisarios aún mantienen la bandera amarilla hasta que los auxiliares terminen de limpiar los escombros que quedan en el circuito urbano y callejero de Baku. A su vez, Franco Colapinto sigue esperando para poder marcar un tiempo en la FP1.

Video: bandera roja por suciedad en la pista

Uno de lso autos dejó alguna parte de su monoplaza en la pista y eso podría generar un accidente. Ante ello y por precausión, los comisarios determinaron que se saque una bandera roja para limpiar el circuito y se detuviera la sesión de entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1968959688352858211&partner=&hide_thread=false RED FLAG



We have a bit of debris on the track at Turn 16 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cNfCB2tcbu — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Franco Colapinto dio una vuelta de reconocimiento, pero es el único piloto que no marcó tiempo

El piloto argentino salió a reconocer el circuito urbano de Baku, pero tras completar su vuelta -sin tiempo-, el pilarense regresó a los boxes y aún espera para salir a dar su primera vuelta rápida en la FP1.