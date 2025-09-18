El contundente análisis de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: "No se puede controlar lo que..."

Franco Colapinto habló en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán y se refirió a lo que se le vendrá más adelante dentro de la escudería francesa.

Franco Colapinto ya se prepara para una nueva carrera de Fórmula 1. En esta ocasión, el piloto argentino afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano y callejero de Baku, lugar donde consiguió su mejor resultado desde su llegada a la Máxima categoría (terminó octavo en 2024 y cosechó dos puntos de la mano de Williams Racing).

Franco Colapinto regresa a Baku, el circuito en donde consiguió su mejor resultado en la F1 Este fin de semana, los horarios serán totalmente distintos a los que nos tenían acostumbrados, ya que las prácticas 1 y 2 serán a las 5:30 y 9:00 (hora de Argentina), al igual que la FP3 y la clasificación el sábado. Finalmente, el domingo a partir de las 8:00 se disputará el GP de Azerbaiyán en lo que será la carrera número 11 de Franco en Alpine.

colapinto p8 Franco Colapinto vuelve a correr en Azerbaiyán, el circuito de su mejor resultado en la Fórmula 1. www.francolapinto.com

A horas de subirse al A525 y disputar la primera sesión de entrenamientos libres, Franco Colapinto habló mano a mano con Juan Fossaroli, periodista de ESPN, y analizó el rendimiento del monoplaza de la escudería francesa en lo que va de temporada: “Es un auto que me está costando un poco más en cuanto a confianza. Hay que ir de menos a más y progresando. La clave en estos circuitos es tener ese feeling de estar cómodo con el auto, conectado, de poder empujar en los frenajes y saber que no vas a bloquear. No estamos en la posición que queremos, no estamos sumando puntos, estamos últimos en el campeonato y no está siendo un buen año por ahora. Pero en lo personal lo importante es seguir progresando, estar más cómodo con el auto, más consistente, y creo que lo voy encontrando de a poco", sentenció.

El análisis de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine Por otro lado, el oriundo de Pilar se refirió a futuro dentro de la Fórmula 1 y lanzó una fuerte reflexión: “No se puede controlar lo que pasa alrededor, ni ese ruido externo. Hay muchas expectativas y cuando eso no sale hay críticas. Pero estamos intentando lo más que podemos para mejorar”, lanzó.