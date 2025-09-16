Flavio Briatore lanzó una fuerte autocrítica y habló del futuro de Alpine ¿con Franco Colapinto?

El histórico dirigente italiano Flavio Briatore sorprendió con declaraciones sinceras sobre el difícil presente de Alpine en la Fórmula 1 . El equipo se ubica último en el campeonato de Constructores con apenas 20 puntos. Sin embargo, Briatore dejó en claro que no planean abandonar la categoría: “Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”.

El director deportivo, de 75 años, admitió que las decisiones técnicas del inicio de temporada fueron determinantes en el mal rendimiento. “Quizás cometimos un error al no implementar actualizaciones desde el principio de la temporada, y ahora lo estamos pagando. Al mismo tiempo, entre diez y quince coches están a tres décimas de diferencia. Sabemos que estamos muy por detrás en potencia y en motor, pero por eso queremos olvidarnos de este año rápidamente”, afirmó en diálogo con Formule1.NL.

Briatore destacó la llegada de François Provost como nuevo CEO de la marca: “Lo conozco muy bien, él está entusiasmado. Nuestro presidente, Jean-Dominique Senard, también es un firme defensor de la Fórmula 1 . Renault quiere seguir en la categoría”.

El regreso del británico Steve Nielsen, figura clave en los tiempos de gloria del equipo, también fue celebrado: “Es una buena noticia. Necesitamos a alguien como él, un director de equipo. Espero que tome las riendas de principio a fin”.

En paralelo, Alpine ya definió dejar atrás los motores Renault para competir con propulsores Mercedes desde 2026, un cambio que despierta expectativas aunque Briatore advirtió: “El reglamento sigue siendo difícil de interpretar”.

Franco Colapinto, en medio de la tormenta

Mientras Alpine busca revertir su situación, Franco Colapinto continúa acumulando experiencia en su primera temporada como piloto de la escudería. Su próximo desafío será en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde en 2024 logró su mejor resultado con un octavo puesto. En la actual campaña, todavía no ha sumado puntos.

Desde Williams, su antiguo equipo, James Vowles no dudó en elogiarlo y enviar un mensaje indirecto a Alpine: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”. En entrevista con Telemétrico, agregó: “Tanto talento natural. Incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”.

Los comentarios de Vowles contrastan con los polémicos cuestionamientos de Briatore, quien había sido muy crítico con el rendimiento del joven de Pilar. Sin embargo, todo indica que Colapinto seguirá en Alpine en 2026, año en el que la escudería espera resurgir con el motor Mercedes.

briatore colapinto Flavio Briatore sorprendió con declaraciones poco felices sobre el presente de Franco Colapinto en Alpine, pero rápidamente cambió su discurso. Instagram @briatoreflavio

Por ahora, el piloto argentino afronta un escenario complejo, con la misión de sumar kilómetros y consolidarse en la máxima categoría, en medio de un equipo que atraviesa una de sus etapas más difíciles en la Fórmula 1.