La advertencia de Toto Wolff sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1: "Hay que tener cuidado"

Alpine se prepara para recibir motores Mercedes a partir de la próxima temporada de Fórmula 1 , un cambio que llega justo antes de la gran revolución reglamentaria de 2026. Sin embargo, lejos de mostrarse confiado en una ventaja automática para su escudería, Toto Wolff advirtió que "hay que tener cuidado" con lo que pueda lograr el equipo de Enstone.

La referencia a Alpine no es casual. La última gran reestructuración de la F1, en 2014, vio a Mercedes dominar por completo gracias al acierto en el desarrollo de su unidad de potencia. Ese éxito se tradujo en ocho títulos de constructores consecutivos hasta 2021. Pero el propio Wolff descarta que la historia vuelva a repetirse: "En 2014 tuvimos una ventaja con la unidad de potencia desde el principio, pero en cuanto al chasis no había competencia. Eso será diferente esta vez".

Actualmente, Mercedes ni siquiera es el equipo más veloz entre los que usan sus motores. McLaren, cliente desde 2024, lo ha superado en resultados, un antecedente que el austríaco no pasa por alto de cara al futuro. Según destacó Motorsport, Wolff reconoce que en 2026 "también existirá una gran competencia dentro de casa".

El directivo puso el foco en Alpine , equipo que actualmente ocupa el último lugar en el campeonato de constructores . Esa posición, sin embargo, le otorga un beneficio clave bajo el sistema de hándicap: más tiempo de trabajo aerodinámico. "Cuando un equipo está tan atrás en el campeonato como Alpine lo está actualmente, creo que recibe un 30% más de tiempo en el túnel de viento asignado", explicó Wolff . "Eso se acumula con los años, así que hay que tener cuidado".

Con Renault aún como proveedor, Alpine sufre en rendimiento. Pero a partir de 2026 contará con unidades Mercedes y con la mayor cantidad de horas de túnel de viento de la parrilla, una combinación con la que podría dar un salto competitivo inesperado.

Mercedes debe superar primero a sus propios clientes

Wolff admitió que ser equipo oficial ofrece ciertas ventajas, como marcar la dirección del diseño. Sin embargo, dejó en claro que eso no basta: "Si al chasis le falta rendimiento porque no generas la misma carga aerodinámica, o tienes demasiado drag, o pasas por alto ciertos detalles o innovaciones, entonces te quedarás atrás".

El ejemplo de McLaren confirma que un cliente puede superar al fabricante. Por eso, el jefe de Mercedes insiste en que, antes de pensar en títulos, deberán derrotar a sus propios socios: McLaren, Williams y Alpine.

"El dinero ya no compra resultados"

Con el límite presupuestario en vigor, Wolff recordó que el panorama cambió: "Ya no puedes presionar a nadie con dinero, lo que para los tres grandes equipos siempre era como una tarjeta de 'salir de la cárcel gratis'. Ahora esa estrategia ya no funciona".

El austríaco sumó otro punto: rivales como Honda y Aston Martin también contarán con herramientas de desarrollo, tiempo extra en el túnel de viento y figuras de peso como Adrian Newey. "Tal como está la Fórmula 1 hoy, con las regulaciones actuales, cualquiera puede tener éxito", señaló.

Russell confía en el motor, pero advierte sobre el chasis

George Russell coincidió con Wolff en que el motor no es el único factor decisivo. Aun así, defendió la tradición de la marca: "Creo que, en promedio, en los últimos diez años, probablemente incluso más, no recuerdo un momento en el que Mercedes no haya tenido el mejor motor de la Fórmula 1".

El británico resaltó que esa ventaja se mantiene desde la era de los V8, pero también advirtió: "La razón por la que no hemos ganado campeonatos en los últimos cuatro años no es el motor, y somos plenamente conscientes de ello".

Con un reglamento técnico renovado, el 2026 se perfila como un desafío inédito para Mercedes y sus clientes. Para Wolff, la clave estará en conjugar potencia y aerodinámica, sin dar nada por sentado frente a equipos como Alpine.