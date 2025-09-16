Presenta:

Franco Colapinto

Atento, Colapinto: los tres nuevos circuitos que tendrán formato Sprint en la temporada 2026 de la F1

La Fórmula 1 anunció dónde se correrán las pruebas Sprint el año próximo, con la inclusión de tres sede que debutarán bajo este formato. ¿Estará Colapinto?

La FIA y la organización de la Fórmula 1 confirmaron el calendario de las seis carreras Sprint que se correrán en la temporada 2026, año en el que debutará una nueva era de regulaciones técnicas. La gran novedad es la incorporación de tres circuitos que se suman a este formato, además del regreso de uno histórico.

Los nuevos escenarios elegidos para las Sprint serán Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Bajos) y Singapur, mientras que Silverstone vuelve a este calendario por primera vez desde 2021, cuando fue sede de la prueba inaugural de este sistema. Además, repetirán Shanghái (China) y Miami (Estados Unidos).

La Fórmula 1 confirmó seis Sprint para 2026 con tres nuevas sedes

"El formato Sprint sigue creciendo con un gran impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021. La temporada 2026 contará con tres nuevas sedes que aumentará el espectáculo en la pista", aseguró Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1.

La dinámica se mantendrá igual: el viernes habrá un entrenamiento y la clasificación de la Sprint; el sábado se correrá la carrera corta y luego se disputará la qualy para el Gran Premio; y el domingo será el turno de la carrera principal.

En 2025, las Sprint se disputaron en China, Miami, Bélgica, mientras que todavía faltan disputarse en Austin, Brasil y Qatar. Con los cambios confirmados, la grilla de 2026 quedará así:

13 al 15 de marzo: China (Shanghái)

1 al 3 de mayo: Estados Unidos (Miami)

22 al 24 de mayo: Canadá (Montreal)

3 al 5 de julio: Gran Bretaña (Silverstone)

21 al 23 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)

9 al 11 de octubre: Singapur

Un calendario que promete emociones fuertes y que, de confirmarse su continuidad en Alpine, tendrá a Franco Colapinto muy pendiente de estas carreras cortas que reparten puntos extra en el campeonato.

