Atento, Colapinto: los tres nuevos circuitos que tendrán formato Sprint en la temporada 2026 de la F1

La F1 anunció seis Sprint para 2026 con tres nuevas sedes. Si Franco Colapinto sigue en la Máxima, serán claves para nsumar puntos.

La FIA y la organización de la Fórmula 1 confirmaron el calendario de las seis carreras Sprint que se correrán en la temporada 2026, año en el que debutará una nueva era de regulaciones técnicas. La gran novedad es la incorporación de tres circuitos que se suman a este formato, además del regreso de uno histórico.

Los nuevos escenarios elegidos para las Sprint serán Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Bajos) y Singapur, mientras que Silverstone vuelve a este calendario por primera vez desde 2021, cuando fue sede de la prueba inaugural de este sistema. Además, repetirán Shanghái (China) y Miami (Estados Unidos).

La Fórmula 1 confirmó seis Sprint para 2026 con tres nuevas sedes

"El formato Sprint sigue creciendo con un gran impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021. La temporada 2026 contará con tres nuevas sedes que aumentará el espectáculo en la pista", aseguró Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1.

La dinámica se mantendrá igual: el viernes habrá un entrenamiento y la clasificación de la Sprint; el sábado se correrá la carrera corta y luego se disputará la qualy para el Gran Premio; y el domingo será el turno de la carrera principal.